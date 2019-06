Paccheri alla boscaiola

cosacucino.myblog

(Di giovedì 20 giugno 2019)RICETTA DI Lia Petriccione In un tegame fate soffriggere uno spicchio d aglio in olio evo..aggiungete funghi misti ( io ho usato quelli surgelati) un po’ di pancetta a cubetti e 3 salsicce di maiale sbriciolate..fate soffriggere..togliete lo spicchio d aglio..aggiungete dei piselli..e fate insaporire il tutto…sfumate con il vino bianco..salate e lasciate cuocere x 10 min.fine aggiungete un po’ di pepe nero…lessate iscolateli al dente e fateli saltare nel sughetto..servite in piatti piani e aggiungete del parmigiano grattugiato.

