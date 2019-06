Oro al record da 5 anni Tutti i perché di un rally che potrebbe durare

Calciomercato Juventus - clamOroso retroscena su Salah : il Liverpool ha rifiutato un’offerta record : Calciomercato Juventus – Ha del clamoroso quanto svela il Daily Mirror: la Juventus avrebbe presentato un’offerta shock per avere Mohamed Salah. La proposta dei bianconeri era di 150 milioni di sterline (168 milioni di euro). Cifre astronomiche e difficilmente veritiere, ma la Juventus ha sicuramente fatto un tentativo per Salah, calciatore che piace alla dirigenza bianconera. Allenatore Juventus, il padre di Sarri spaventa i ...

Barbara Palombelli - incOronazione a Mediaset : Forum da record di ascolti - la nota del direttore di Canale 5 : L'incoronazione ufficiale per Barbara Palombelli a Mediaset arriva direttamente da Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5. Anche Forum va in vacanza e l'edizione 2018-19 del più famoso tribunale della tv italiana ha sbaragliato la concorrenza interna ed esterna, macinando record di ascolti: media s

Live Non è la D'Urso - clamOroso effetto Michelazzo sugli ascolti : quasi 4 milioni - è record : E' record assoluto di ascolti per la puntata di mercoledì 22 maggio di Live Non è la D'Urso. Il programma ha sfiorato i 4 milioni di telespettatori con una media superiore al 18% di share e si parla già di "effetto Michelazzo" dopo la maggioranza di telespettatori che è rimasta incollata alla televi

Presenze da record alla Mostra di Torino su cinema e fumetti : prOrogata fino al 17 giugno : La Mostra Gulp! Goal! Ciak! su cinema e fumetti, curata da Luca Raffaelli e organizzata al Museo del cinema di Torino, nella Mole Antonelliana, ha ottenuto un enorme successo di pubblico, tanto che il termine dell'esposizione, inizialmente previsto per il 20 maggio, è stato spostato al 17 giugno. I dati non lasciano dubbi sulla ratifica dell'interesse sancito dai visitatori e l'incremento si è registrato, in particolare, nel lungo ponte ...

Fabbricini e Miglietta ai saluti. L'ex Ad : 'Orgogliosi del lavOro di tutti - numeri da record' : ... dall'alto di una carriera da sempre legata a doppio filo al CONI, riconoscendo nell'acrononimo dell'Ente "un orgoglioso simbolo di vanto nel mondo". "Penso di conoscervi tutti e vi ho sempre sentito ...