Incidente in alta Valle Gesso | morto Toni Caranta ex dirigente amministrativo di

Brindisi - Incidente vicino Tuturano : si ribalta un'automobile - ferita una 43enne : Una spaventoso incidente stradale si è verificato questa mattina nei pressi di Tuturano, piccola frazione che dista una decina di chilometri da Brindisi. Secondo quanto riporta la stampa locale, in particolare la testata giornalistica Brindisi Report, pare che un'auto si sia improvvisamente ribaltata sulla carreggiata, finendo contro un palo della segnaletica stradale. Al momento non sono chiare le cause che hanno portato l'automobile, condotta ...

Lucca Sicula. Giuseppe Gagliano morto in un Incidente a Caltabellotta : incidente mortale lungo la strada provinciale 88 a Caltabellotta. Giuseppe Gagliano, 22 anni di Lucca Sicula, trasferito con elisoccorso all’ospedale

Terribile Incidente sulla Salerno-Reggio Calabria : TIR si ribalta e perde enorme carico di angurie [FOTO] : Stamattina s’è verificato un Terribile incidente stradale sull’A2 Autostrada del Mediterraneo Salerno-Reggio Calabria, nel territorio reggino, in una galleria nella carreggiata Nord tra Bagnara e Palmi, lungo la costa Viola, al km 408 dove un mezzo pesante si è ribaltato per cause ancora in corso di accertamento. Il conducente è rimasto ferito. Il tratto autostradale è chiuso con pesanti ripercussioni al traffico: uscita obbligatoria ...

Incidente A1 : Pulmino con operai si ribalta - un morto e due feriti : L'Incidente mortale si è verificato tra i caselli di Attigliano e Orvieto, direzione Roma, intorno alle 19.30. Secondo quanto è stato possibile apprendere, li conducente del veicolo avrebbe perso il controllo del mezzo, sul quale viaggiavano tutti operai, per via dell’asfalto reso viscido dalla pioggia. Grave Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri, 26 maggio, lungo il tratto umbro dell’autostrada del sole (A1 Milano-Napoli), in ...

Terribile Incidente sull’A1 Milano-Napoli : pulmino si ribalta - un morto e due feriti : Sulla A1 Milano-Napoli, alle ore 19:30, nel tratto tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma, è avvenuto un incidente all’altezza del km 455 nel quale un pulmino, con a bordo sei persone, sbandando autonomamente si è ribaltato causando il decesso di una persona e il ferimento di altre due. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale, oltre al personale di ...

Austria - Incidente in alta quota : elisoccorso “perde” paziente durante intervento : Un incidente particolare quello avvenuto ieri durante un intervento di elisoccorso a St. Anton, in Tirolo. A riferire dell’accaduto è l’agenzia Apa. L’incidente in alta quota ha coinvolto un pilota dell’elisoccorso “Christophorus 5” che avrebbe avuto un malore mentre i soccorritori stavano caricando un ferito sull’elicottero. Il pilota ha perso il controllo del mezzo, che ha effettuato una rotazione su ...

Michele Bravi torna su IG dopo l'Incidente : 'Sto ricostruendo la realtà' : Michele Bravi è tornato a raccontarsi in una lunga intervista, rilasciata al Corriere della Sera. Il giovane cantante vincitore di X-Factor, lo scorso 22 novembre è stato protagonista di un'incidente in auto nel quale una donna in sella alla sua moto ha perso la vita. Da quel momento in poi, Bravi ha iniziato a vivere un vero e proprio dramma. Si è isolato dal mondo che lo circondava, si è allontanato dalla musica e si è chiuso in se stesso, ...

Incidente Siena - bus si ribalta e finisce in scarpata : morta 40enne - 37 turisti feriti di cui 4 gravi : Un autobus con a bordo una sessantina di turisti stranieri, di vari Paesi dell’Est Europa, si è ribaltato questa mattina sull’Autopalio, la superstrada Siena–Firenze, finendo in una scarpata e andando a sbattere contro gli alberi. L’Incidente è avvenuto nel tratto che collega Badesse a Siena, in direzione sud. Il bilancio è di una donna morta e 37 feriti: la vittima, 40enne, sarebbe la guida russa che accompagnava il ...

Incidente sul raccordo autostradale : autobus si ribalta nella scarpata - un morto e diversi feriti : Il ribaltamento di un bus turistico è avvenuto questa mattina intorno alle 9.30 sul raccordo all'altezza di Monteriggioni...