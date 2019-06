Con il decreto legge dignità 39mila occupati in meno

SContrino elettronico - cosa cambia Con l’emendamento al decreto Crescita : sei mesi senza multe : multe sospese per sei mesi per chi non si adegua alla nuova direttiva che dal 1° luglio introduce l'obbligo di emettere lo Scontrino elettronico per i commercianti con volumi di affari superiori ai 400mila euro. Lo stabilisce un emendamento al decreto Crescita approvato dalle commissioni di Bilancio e Finanze alla Camera.Continua a leggere

Consiglio d’Europa preoccupato per decreto Sicurezza bis : “Subito porto a Sea Watch” : Dare un porto sicuro alla Sea Watch 3. Un porto da indicare “tempestivamente” e che possa essere raggiunto in tempi rapidi. Il Consiglio d’Europa, nel giorno in cui diffonde il documento sulla protezione di rifugiati e migranti nel Mediterraneo, mette al centro il caso della nave della ong tedesca bloccata al limite delle acque territoriali italiane in attesa di ricevere indicazioni sullo sbarco dei migranti salvati l’11 ...

Decreto sicurezza bis - il Consiglio d’Europa Contro Salvini : “Preoccupati per vite umane” : Dopo Onu e Unhcr, anche il Consiglio d'Europa esprime forte preoccupazione per le disposizioni contenute nel Decreto sicurezza bis, voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, in tema di migranti e soccorsi in mare: "Siamo preoccupati per l'impatto che alcune parti del Decreto sicurezza bis potrebbero avere sulla vita delle persone che necessitano di essere salvate in mare".Continua a leggere

Decreto sicurezza - regioni rosse Contro Matteo Salvini : "Riaprire i porti" - ricorso in Consulta : Una nuova offensiva contro Matteo Salvini a pochi giorni dall'approvazione in CdM del Decreto sicurezza-bis. Qui si parla del primo pacchetto di norme su immigrazione e sicurezza, quelle entrate in vigore lo scorso ottobre (il Decreto fu convertito in legge a dicembre). Il punto è che diverse region

Migranti - Con decreto Sicurezza Bis Salvini firma divieto d’ingresso per la Sea Watch 3. L’ong : “Non li riportiamo in Libia” : “Ho appena firmato il divieto di ingresso, transito e sosta alla nave Sea Watch 3 nelle acque italiane, come previsto dal nuovo Decreto Sicurezza. Ora il documento sarà alla firma dei colleghi ai Trasporti e alla Difesa: stop ai complici di scafisti e trafficanti“. È l’annuncio arrivato dal ministro dell’Interno Matteo Salvini che ha subito attivato nei confronti della nave dell’ong tedesca con a bordo 52 Migranti ...

Concorso Ministero della Giustizia : pubblicato il decreto per assumere di 1850 funzionari : Nel rispetto del piano assunzionale annunciato dal Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede e funzionale a garantire un ricambio generazionale all'interno della pubblica amministrazione, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto firmato dal Ministro Bongiorno, con cui si autorizza l'assunzione di 2753 funzionari giudiziari. Nella legge di Bilancio del 2019, infatti, erano state inserite delle assunzioni straordinarie nel settore ...

Personale Ata - pubblicato il decreto Miur Con le dotazioni organiche del triennio 2019-2022 : Il 3 Giugno 2019 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha reso nota la dotazione organica di Personale Ata nel triennio 2019/2022, con eventuale revisione annuale. In totale i posti di lavoro ammonterebbero a 203.434. Vediamo assieme le assegnazioni per figura professionale e la ripartizione regionale. Tutti i Concorsi in uscita Personale Ata, le dotazioni organiche per profilo professionale Il Miur, con la ...

Matteo Salvini alle Ong : "Se non avete rapporti Con gli scafisti - perché avete paura del Decreto sicurezza?" : "Nessuna norma contro il soccorso in mare". Matteo Salvini chiarisce il contenuto del Decreto sicurezza bis in materia di migranti e Ong. Semmai, spiega il ministro degli Interni, l'ostacolo "è ai trafficanti di esseri umani". Leggi anche: "Cosa fanno da qualche ora". Salvini incastra la Sea Watch.

Concorso funzionari giudiziari - 1.850 posti : pubblicato il decreto in Gazzetta. Bando entro luglio : Il 2 maggio il Ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno ha firmato il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.136 del 12 Giugno 2019, che vedrà l’assunzione di 903 assistenti giudiziari con scorrimento di graduatorie esistenti e di 1.850 funzionari giudiziari tramite una procedura concorsuale gestita dal Formez. L’uscita del Bando del Concorso funzionari giudiziari è imminente: dalle parole del ...

È legge il decreto Concretezza - impronte digitali al posto del cartellino Contro i furbetti : Il provvedimento voluto da Giulia Bongiorno contro gli assenteisti introduce anche la verifiche dell'iride, ma la realizzazione spetterà a una successiva disposizione. Esclusi forze dell'ordine, magistrati, prefetti e insegnanti, ma non i presidi. Novità anche sui concorsi

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto sicurezza bis : Matteo Salvini, Giuseppe Conte e Giancarlo Giorgetti (foto: Fabio Cimaglia / LaPresse) Il Consiglio dei ministri ha approvato nella tarda serata dell’11 giugno il decreto sicurezza bis, il provvedimento voluto da Matteo Salvini che si richiama esplicitamente al già approvato decreto sicurezza. L’atto legislativo era già arrivato a Palazzo Chigi il 21 maggio ma le resistenze del Quirinale su alcune “criticità”, lo scontro tra i ...