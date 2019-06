Chi è quel bambino in gabbia sulle strade di New York

Chiara Ferragni e la lite con Fedez : "Quel telefono te lo infilo nel c..." - : Luana Rosato Fedez ama divertirsi con la moglie e prenderla in giro, raccontando sui social anche gli aspetti meno conosciuti di Chiara Ferragni, compreso quello più scurrile e mascolino che sfodera durante i litigi con il rapper I Ferragnez sono una famiglia social anche quando si tratta di piccoli screzi: l’ultimo bisticcio tra Fedez e Chiara Ferragni, infatti, è stato documentato dal rapper in una Instagram story nella quale la ...

Acqua in bottiglietta o dal rubinetto - non ti salvi : lo sChifo impensabile in quello che bevi tutti i giorni : Anche l'uomo "mangia" la plastica. Se ne ingeriscono fino a 2000 minuscoli frammenti per settimana, che corrispondono a circa 5 grammi, l'equivalente in peso di una carta di credito. In media sono pari a oltre 250 grammi l'anno. A puntare il dito contro le "abbuffate" di microplastiche lo studio "No

Quel Samsung te lo infilo nel c... L' avvertimento di Chiara Ferragni a Fedez : Fedez ama divertirsi con la moglie e prenderla in giro, raccontando sui social anche gli aspetti meno conosciuti di Chiara Ferragni, compreso Quello più scurrile e mascolino che sfodera durante i litigi con il rapper. L’ultimo bisticcio tra Fedez e Chiara Ferragni, infatti, è stato documentato dal rapper in una Instagram story nella quale la influencer ha svelato un lato poco conosciuto alla maggior parte dei suoi ...

Beverly Hills 90210 : ecco Chi sarà il marito di Tori Spelling nel sequel : Beverly Hills 90210 – ecco l’attore che interpreterà il marito di Tori Spelling in BH90210, attesissimo revival della serie! Beverly Hills 90210 tornerà in televisione per la gioia dei fan: il revival/sequel prodotto da CBS intitolato BH90210 andrà in onda su Fox a partire dal 7 agosto in America. E dopo un nuovo video promo trapelano ... Leggi tuttoBeverly Hills 90210: ecco chi sarà il marito di Tori Spelling nel sequelL'articolo ...

FarChi-Pratelli : costo pasti bimbi equiparati a quelli dei canili municipali : Roma – “Gara al massimo ribasso, precarieta’ occupazionale e costo dei pasti dei bambini equiparati a quello dei canili municipali. Cosi’ e’ il nuovo bando centralizzato della refezione scolastica del Comune di Roma”. E’ quanto dichiarano la presidente della commissione Scuola, Francesca Farchi, e l’assessore alla Scuola del III Municipio, Claudia Pratelli, dopo una partecipata riunione di ...

Ramy - Adam e quella cittadinanza ricevuta da Chi non li vuole italiani : Il bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiatoGliel’hanno data. Dopo tre mesi di discussioni, litigi e retromarce. Ramy Shehata, egiziano, e Adam El Hamami, marocchino, riceveranno la cittadinanza italiana per meriti straordinari. Più che straordinari: i due 13enni nati in Italia erano riusciti a sventare a Crema il dirottamento dell’autobus su cui viaggiavano assieme a 49 compagni della ...

Sconcerti su Insigne : “Tentativo scolastico di un folle! Quel tiro lo provano in poChi per un motivo…” : Sconcerti su Insigne: “Tentativo scolastico di un folle! Quel tiro lo provano in pochi per un motivo…”.. L’ editorialista de ‘Il Corriere della Sera’ commenta Italia-Bosnia, match valido per il quarto turno delle qualificazioni ad Euro 2020. Di seguito l’ analisi della gara vinta dalla Nazionale di Mancini per 2-1. “È stata una bella partita finché la Bosnia ha avuto la forza per ripartire. ...

Celli : Meleo risolva problemi invece di Chiedere report - quello spetta a cittadini : Roma – “Effetti dei primi caldi romani sulla flotta Atac: la meta’ dei bus e’ inutilizzabile, con decine di linee soppresse, per gli impianti non funzionanti dell’aria condizionata. Gli autisti giustamente non partono dai depositi, evitando di mettere a rischio la loro salute e quella degli utenti. Ma il paradosso e’ che mentre la situazione di Atac e’ questa, l’assessora Meleo punta il dito contro ...

Enrico Berlinguer - Chissà cosa ricordano quelli che oggi lo ricordano : chissà cosa ricordano, che cosa rimpiangono, quelli che oggi ricordano e rimpiangono Enrico Berlinguer. Non i militanti superstiti, ormai canuti, del Pci di allora. Gli intellettuali, i commentatori, i politologi. Credo che ricordino e rimpiangano un grosso equivoco. Rimpiangono una specie di Michail Gorbaciov italiano. Un leader che stava transitando da un lato all’altro del muro, un socialdemocratico in fieri. Di fatto un Achille Occhetto, un ...

SbarChi diminuiti dell'85%! In calo anche quelli fantasma : Salvini riunisce il comitato per la sicurezza: confermata la linea dei porti chiusi. Focus sugli Sbarchi fantasma: crollano del 12,36%. La sinistra e le ong continuano a incalzare Matteo Salvini sbandierandogli gli Sbarchi fantasma e accusandolo di non essere riuscito realmente a chiudere i porti. Ma i dati che sono stati pubblicati oggi dal Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza presieduta oggi dal ministro dell'Interno dicono ...

Gaffe hot di Cecilia Rodriguez e Ignazio! Tutti notano quello speciale gioChino : Gaffe bollente per Ignazio Moser. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha lasciato di stucco i suoi follower impegnato a mostrare a Tutti la camera d’albergo nella quale soggiornerà a Capri insieme alla compagna, ha lasciato in bella vista un oggetto che non è passato inosservato. Ignazio ha voluto condividere con i suoi fan la bellezza della lussuosa camera d’albergo nella quale soggiornerà per i prossimi quattro giorni insieme alla fidanzata. ...

Chernobyl - una sconvolte teoria a 33 anni dal disastro nucleare : "Chi c'era quella notte nella centrale" : Dietro il terribile disastro nucleare di Chernobyl ci sarebbe la Cia. A 33 anni dalla catastrofe che ha segnato l'Occidente, la tv statale russa Ntv sta realizzando una serie televisiva per ricostruire cosa portò all'esplosione del reattore con conseguente fall-out radioattivo diventato nel giro di

A tutti quelli che ci Chiedono ancora "perché" : Pochi giorni fa Chris e Melania, due giovanni donne innamorate, sono state picchiate a sangue da un gruppo di quattro delinquenti per avere semplicemente rifiutato di stare al loro gioco perverso e alle loro pretese. Questi pretendevano infatti che le due donne si baciassero davanti a loro per soddisfare il loro desiderio assurdo. Chris e Melania si sono rifiutate e sono state selvaggiamente aggredite, anzi punite, per avere semplicemente ...

Basket 3×3 - Mondiali Under 18 : Russia e Argentina ai quarti nel torneo masChile - Cina e Francia in quello femminile : Comincia a delinearsi il quadro dei quarti di finale ai Mondiali di Basket 3×3 Under 18 in corso di svolgimento a Ulaanbaatar (o Ulan Bator), in Mongolia. In questa terza giornata di partite vengono occupati i primi quattro posti nei quarti per entrambi i tornei. A passare la prima fase nel torneo maschile sono Argentina e Romania dal girone D e Russia e Ucraina dal B. Per quel che concerne il femminile, invece, passano dal gruppo A Cina e ...