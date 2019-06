Salvini dice a Sea Watch di fare sbarcare 53 migranti a Tripoli

Lega - Salvini su Arata : “Non è mio consulente”. Sentenza Garavaglia : lui tace - mentre Rixi dice : “Dimissioni? Vedrà lui” : Dopo l’arresto degli Arata, l’ex sottosegretario alle infrastrutture e attuale senatore della Lega, Armando Siri, preferisce non rispondere alle domande dei cronisti ed entra a palazzo Madama. Scena simile per il viceministro dell’Economia, Massimo Garavaglia, che lasciando il vertice economico, si trincera dietro il silenzio davanti ai cronisti che riescono ad intercettarlo. Domani è attesa la Sentenza di primo grado. Luigi ...

Antimafia - da dicembre attesa audizione Salvini : "Ho richiesto con lettera ufficiale il 7 maggio la convocazione del ministro dell'Interno Salvini in commissione Antimafia. Lettera ufficiale che e' partita solo dopo numerose sollecitazioni informali per fissare una data di audizione gia' dalla terza settimana d'insediamento della commissione stessa, ovvero a dicembre 2018. Il rispetto istituzionale avrebbe richiesto una veloce risposta alle interlocuzioni informali anche per dare precedenza a ...

Morra convoca Matteo Salvini in Antimafia : “Lo aspettiamo da dicembre - venga con urgenza” : Il presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra, ha convocato con urgenza in audizione il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, lamentando le mancate risposte da parte del titolare del Viminale agli inviti informali finora ricevuti. Morra chiede al vicepresidente del Consiglio di riferire anche in seguito "ai nuovi arresti in Sicilia", tra cui quello di Paolo Arata.Continua a leggere

Tria dice no ai mini-bot. Salvini : «ma imprese e famiglie vanno pagate» : Già bocciato dal presidente della Bce e dal governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco l’escamotage per saldare il debito della Pubblica amministrazione

Giorgetti apre ai minibot - Salvini dice che piacciono agli italiani : "È chiaro che tutte le soluzioni nuove sono contestate. Io non sto dicendo che i minibot siano la Bibbia, è una proposta per accelerare in qualche modo anche i rimborsi dei debiti della Pubblica amministrazione. È una delle possibilità, è una delle soluzioni. Poi la strada maestra è quella della crescita". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, nel Modenese in vista dei ballottaggi di domenica. "Se ...

Matteo Salvini - ecco le tre donne giudice pro migranti e contro Viminale : nomi e carriere : Tre i giudici nel mirino di Matteo Salvini. Tutti e tre hanno in comune il sesso e la poca simpatia nei confronti del vicepremier leghista. Si tratta di Luciana Breggia, magistrato del Tribunale di Firenze, di Matilde Betti, presidente della prima sezione del Tribunale civile di Bologna, e di Rosari

Sala a Salvini : “Dice di avere 60 milioni di figli? Io non lo voglio nemmeno come zio” : “No, non lo voglio nemmeno come zio“. È la risposta del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a chi gli citava a margine di un evento della Fondazione Tim le dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, che in un comizio a Foligno ha detto di considerare suoi figli i 60 milioni di italiani. L'articolo Sala a Salvini: “Dice di avere 60 milioni di figli? Io non lo voglio nemmeno come zio” proviene da Il Fatto ...

Cosa dice la mano di Salvini e le gaffe della Moretti : votate la frase : Solange guarda al futuro del ministro, le volgarità di Bagnai, le accuse a Bergoglio dello psichiatra Meluzzi e molto molto altro: leggete tutte le dichiarazioni e scegliete la vostra preferita

Matteo Salvini - l'appello della giudice Paola Di Nicola : "Cacci quei quattro immigrati" : Paola Di Nicola, magistrato di sinistra, chiede a Matteo Salvini di "rimpatriare quattro stranieri". Il gip del tribunale di Roma ha scritto, in data 20 maggio, al capo di gabinetto del ministero dell'Interno, al Questore e al Prefetto affinché prendano in considerazione la possibilità di cacciare d

Di Maio frena Salvini su codice appalti : Luigi Di Maio mette i cosiddetti paletti sul codice appalti. Sospese le norme inattuate come Albo unico imprese. Ecco nel dettaglio… L’accordo sul codice appalti sospende solo norme che già erano inattuate. Come, ad esempio, l’Albo unico delle imprese: non essendo costituito si chiedeva ai Comuni di nominare i commissari delle commissioni valutatrici da un Albo che non esisteva. In sintesi, stando alle parole del ministro del ...

ACCORDO SBLOCCA CANTIERI - TREGUA LEGA-M5S/ Esulta Salvini sul Codice Appalti : SBLOCCA CANTIERI, Lega e M5s trovano ACCORDO dopo appello Conte. Le parole di Romeo e Patuanelli: Salvini Esulta, sospesi alcuni punti Codice Appalti

Sblocca cantieri - accordo Salvini-Di Maio : «Sospesa parte del codice appalti». Giovedì il voto : Dopo la «lunga e cordiale» telefonata tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio della mattinata, all'indomani dell'ultimatum di Conte che ha chiesto a M5S e Lega collaborazione e...

