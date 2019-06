Il nuovo trailer di “Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle”

E3 2019 : Fire Emblem Three Houses si mostra in un nuovo trailer - annunciata la data di uscita : Fire Emblem Three Houses è forse il titolo di maggior rilievo del Nintendo Direct andato in onda pochi minuti fa e per l'occasione è stato mostrato un nuovissimo trailer che annunciata anche la data di uscita.Questa volta vi metterete nei panni di un professore che dovrà seguire gli studenti nella loro vita accademica e guidarli in battaglie tattiche a turni ricche di nuove sfumature strategiche da tenere in considerazione. A mano a mano che la ...

E3 2019 : un nuovo gameplay trailer ci mostra Astral Chain per Nintendo Switch : PlatinumGames presenta il suo nuovo gioco d'azione Astral Chain, in arrivo per l'ammiraglia Nintendo Switch il 30 agosto 2019.Come possiamo vedere infatti il gioco si è mostrato in un interessante gameplay trailer in occasione della conferenza Nintendo di questo E3 2019, per cui possiamo apprezzare qualche cutscene e svariate sequenze di gioco.Astral Chain è diretto da Takahisa Taura, lo stesso game designer di NieR: Automata, e supervisionato ...

Marvel’s Avengers : data di uscita e trailer del nuovo videogioco : Square Enix macina titoli di grande impatto per i suoi fan, durante questo E3. Dopo Final Fantasy VII Remake e l’ambizioso Outriders, in collaborazione con Marvel Entertainment è orgogliosa di presentare Marvel’s Avengers. Marvel’s Avengers sarà un gioco di azione-avventura che combina una narrazione cinematografica con meccaniche di gioco in single-player e cooperativo. Il gioco inizia durante l’A-Day, il giorno in cui Captain America, ...

Outriders : trailer e rilascio per il nuovo titolo di Square Enix : Dopo l’annuncio di Final Fantasy VII Remake, la casa videoludica Square Enix ha presentato all’E3 il nuovo Outriders. Outirders sarà uno shooter cooperativo drop-in/drop-out da 1 a 3 giocatori, disponibile per XBOX One, PlayStation 4 e PC dall’estate 2020. Durante l’evento, come è solito, è stato reso pubblico anche il trailer di annuncio. Sebastian Wojciechowski, Studio Head di People Can Fly – azienda che ha collaborato con Square Enix alla ...

«Frozen 2» : il nuovo trailer - fra azione e adrenalina : Frozen 2 - Il Regno di ArendelleFrozen 2 - Il Regno di ArendelleFreddi e appuntiti come le stalattiti che sgorgano dalle sue mani, i poteri di Elsa sono sempre più grandi, sempre più straordinari. Per capire come gestirli e affrontare una minaccia sinistra, che mette a rischio la tranquillità del regno di Arendelle, occorre dirigersi a Nord, guardare i propri demoni negli occhi e smascherare le conseguenze della scoperta. Il secondo trailer di ...

Il nuovo trailer gameplay di Journey to the Savage Planet ci immerge in un meraviglioso pianeta alieno : Il publisher internazionale 505 Games e Typhoon Studios hanno svelato un nuovo trailer di gameplay del gioco di esplorazione in prima persona: Journey to the Savage Planet. Questo nuovo trailer, mostrato durante la diretta E3 di Inside Xbox, ha deliziato gli spettatori con la sue coloratissime e fantasiose ambientazioni aliene, ricche di creature strane e meravigliose.Journey to the Savage Planet è un titolo di azione e avventura in prima ...

Etherborn : il surreale puzzle platform ha una data di uscita e si mostra in un nuovo trailer : Altered Matter ha annunciato una data di uscita definitiva per Etherborn: il surreale platform con fasi d esplorazione e meccaniche legate alla gravità arriverà il 18 luglio 2019 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.L'annuncio è stato reso pubblico al Kinda Funny Games Showcase tenutosi durante l'E3.Etherborn presenta un'atmosfera molto particolare, perché ci farà vestire i panni di un essere senza voce che viene invocato da una voce ...

E3 2019 : Final Fantasy XIV Shadowbringers protagonista di un nuovo trailer : Alla conferenza E3 2019 di Square Enix è stato mostrato anche il trailer di lancio di Final Fantasy XIV Shadowbringers, l'attesissima nuova espansione dell'MMORPG tanto apprezzato dai giocatori di tutto il mondo.Questo importantissimo DLC viene considerato come un vero e proprio RPG standalone dato che propone una marea di contenuti anche grazie all'introduzione di nuovi lavori e nuove razze. Ecco il trailer mostrato durante la conferenza di ...

E3 2019 : Dragon Quest Builders 2 si mostra in un nuovo trailer : La conferenza Square Enix all'E3 si sta svolgendo ora: tra i vari giochi mostrati possiamo dare uno sguardo al nuovo trailer di Dragon Quest Builders 2.Ecco un breve estratto pubblicato dalla pagina ufficiale di Square Enix: "Dragon Quest Builders 2 è un GdR ambientato in un mondo fatto di blocchi dove potrete costruire durante una fantastica campagna in single-player e anche divertirvi con una modalità di costruzione in multiplayer online fino ...

E3 2019 : nuovo esplosivo trailer gameplay e tanti dettagli per Final Fantasy 7 remake : La conferenza E3 di Square Enix è partita col botto presentando un corposo video gameplay dedicato a Final Fantasy 7 remake, inoltre gli addetti ai lavori hanno fornito alcune informazioni molto interessanti. Ma andiamo con ordine.Prima di tutto il primo episodio sarà pubblicato in forma di 2 blu ray, di cui uno volto ad espandere la storia di Midgar, inoltre è stato assicurato che le aspettative dei fan verranno rispettate. Quanto al sistema di ...

Uscita di Watch Dogs Legion ufficiale all’E3 2019 : nuovo trailer e primo gameplay : Che Watch Dogs Legion fosse in sviluppo nelle laboriose fucine di Ubisoft non è di certo un segreto. Una manciata di giorni fa, il colosso francese ha infatti annunciato con un primo teaser il terzo capitolo della celebre saga tutta hacking e spionaggio. In occasione dell'edizione 2019 dell'Electronic Entertainment Expo, attualmente in corso in quel di Los Angeles, abbiamo però potuto scoprire assai di più su questo promettente titolo, che ...

E3 2019 : El Hijo unisce stealth e atmosfere spaghetti western nel nuovo trailer : Uno dei giochi artisticamente più interessanti tra quelli mostrati al PC Gaming Show è indubbiamente El Hijo, un progetto di Honig Studios che unisce due fonti di ispirazione sicuramente particolari.A delle meccaniche stealth che ci vedono controllare un bambino di appena sei anni si uniscono atmosfere tipicamente da spaghetti western. Il nostro piccolo protagonista dovrà cercare di ricongiungersi con la madre e si affiderà all'astuzia e ...

E3 2019 : la surreale avventura noir Genesis Noir si mostra in un nuovo trailer : La surreale avventura Genesis Noir è stata mostrata durante il PC Gaming Show da poco terminato, il gioco sarà disponibile solo su PC e può essere considerato come un mix tra storytelling interattivo ed arte generativa.Genesis Noir pone molta enfasi sull'esplorazione, interazione tattile ed arte generativa, il giocatore dovrò vagare attraverso vignette in 2D per raccogliere indizi per risolvere puzzle. Il tutto con una trama romantica a fare da ...

E3 2019 : Telling Lies in un nuovo trailer - ecco il successore spirituale di Her Story : Telling Lies, il successore spirituale del fantastico Her Story, è uno dei protagonisti del PC Gaming Show grazie alla presenza del creatore Sam Barlow e dell'attore Logan Marshall-Green.Il nuovo filmato mostrato ci permette di scoprire nuovi dettagli di un progetto che vuole rivelarsi ancora più ambizioso di Her Story anche grazie alle presenza di ben 4 protagonisti e di un gameplay ancora più sfaccettato che ci farà vivere un'indagine ancora ...