Polizia al lavoro in zona San Pietro | multe e sequestri

romadailynews

(Di martedì 11 giugno 2019) Roma – Proseguono i controlli straordinari delladi Stato disposti dal Questore di Roma, Carmine Esposito, nell’area di S.. Durante la scorsa settimana, gli Agenti delladi Stato del Commissariato Borgo, diretto da Moreno Fernandez, hanno realizzato mirati servizi contro il commercio abusivo su aree pubbliche, con particolare attenzione al rispetto della normativa che disciplina la vendita al pubblico di alimenti e bevande. Gli stessi poliziotti hanno dato esecuzione al provvedimento emesso il 3 giugno dal Questore di Roma per la chiusura di 10 giorni di un locale in via della Meloria. L’adozione si e’ resa necessaria a seguito dell’accertata frequentazione da parte di persone pregiudicate e di avventori molesti in stato di ubriachezza, che hanno determinato la necessita’ di vari interventi dellaper violenti alterchi ed ...

Roberto_Fico : Buon lavoro al nuovo Questore di #Napoli Alessandro Giuliano che ho incontrato oggi col Capo della Polizia Franco G… - Jankar1d5a6fc4 : RT @danielecina: Ieri sera a Bologna un '#rider' è morto mentre lavorava, investito da una volante della Polizia. Aveva 51 anni, di giorn… - folucar : RT @BandaPopolare: 'Non è stata una fatalità, Mario è morto sul lavoro'. #Bologna. Mario Ferrara, postino e rider di 51 anni, investito e… -