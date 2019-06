Uccide la moglie davanti alla figlia di 10 anni | il marito ha confessato

La moglie cucina le uova ma a lui non vanno : la colpisce con la padella e poi la Uccide con 38 coltellate : La moglie cucina le uova ma lui non ne ha voglia e la uccide. È successo nel Regno Unito, come riferisce il Mirror: Mohammad Qoraishi ha prima colpito più volte la consorte con la padella e poi le ha sferrato 38 coltellate. L’omicidio risale al giorno di Natale del 2018 ma il 7 giugno scorso è arrivata per l’uomo la condanna all’ergastolo: agli inquirenti ha ammesso di aver agito in preda a un raptus. ...

È il nostro bambino ... scrive la moglie a l'amante! Scopre che il figlio non è suo e lo Uccide : L'uomo ha scoperto che il bimbo non era il suo e che quindi la compagna lo aveva tradito. È successo a Swindon, in Gran Bretagna. Lo ha accudito per tre mesi. Poi, però, ha scoperto che il bimbo non era suo. E che quindi, naturalmente, la compagna lo avevo tradito. Una scoperta che ha fatto andare letteralmente su tutte le furie Paul Rich, inglese di Swindon. In preda alla rabbia e alla disperazione, l'uomo ha lasciato cadere il ...

India - orrore a Patharpratima : Uccide la moglie e poi si costituisce : Un assurdo fatto di cronaca si è verificato in India, a Patharpratima, nel Bengala Occidentale, dove un uomo sulla trentina d'anni, Abhijit Das ha brutalmente assassinato sua moglie al culmine di una lite. Secondo quanto riportano i media locali e nazionali, pare che tra i due, negli ultimi tempi, ci fossero dei problemi: questioni di denaro per la precisione. Infatti pare che i genitori di lei avessero chiesto all'omicida dei soldi, e questo ...

Amavo sua sorella! Uccide la moglie Fahima con una chiave a croce mentre i figli dormono : Ahmed Dawood Seedat ha ucciso la moglie Fahima colpendola più volte con una chiave a croce e poi soffocandola, mentre i due figli di 2 e 5 anni dormivano nella stessa casa. È stato condannato a 23 anni di carcere: avrebbe commesso l'omicidio per poter avere una relazione con la cognata e sorella della vittima. Il delitto, consumatosi a Perth, in Australia, risale alla scorsa estate ma la sentenza nei suoi confronti è stata emessa solo nelle ...

Uccide la moglie a calci e pugni in Francia e viene arrestato in Italia : Aveva ucciso con calci e pugni la sua compagna e poi era fuggito oltre confine. Almeno due gli errori che hanno portato al suo arresto di giovedì scorso. E’ stato arrestato nel nostro Paese un presunto omicida residente in Francia. L’uomo, nell'aprile scorso, avrebbe ucciso con calci e pugni la sua donna, Valerie Kelemen, 50enne residente a Melun, cittadina a una cinquantina di chilometri da Parigi. Secondo le indagini condotte dalla ...

Cave. Antonio Brigida Uccide la moglie Carmen Vermica : Ancora un femminicidio. Il delitto è avvenuto a Cave alle porte di Roma. Carmen Vermica è stata uccisa dal marito

FEMMINICIDIO A CAVE/ Roma - Uccide moglie a colpi di pistola : arrestato : FEMMINICIDIO a CAVE, alle porte di Roma: un uomo di 59 anni ha fatto fuoco con la sua pistola regolarmente detenuta uccidendo la moglie.

Roma - Uccide la moglie durante un litigio : i due si stavano separando : Un nuovo caso di femminicidio ha scosso la Capitale nelle ultime ore. Ancora una volta una donna sarebbe stata uccisa dal marito al termine di un litigio tra i due. Ancora non si conoscono i particolari dell’episodio avvenuto a Cave, comune alle porte di Roma, verso le 12 di martedì 7 maggio. La vittima è Carmen Vernica, una donna di origine rumena di 45 anni, che è stata freddata da alcuni colpi di pistola sparati dal marito, Antonio Brigida, ...

Roma - uomo Uccide moglie durante lite : 18.04 Nuovo femminicidio vicino a Roma. Un uomo ha ucciso la moglie al termine di una lite, a Cave, a sud della capitale. L'allarme è stato dato dai vicini di casa della coppia che hanno udito gli spari nell'abitazione. Al loro arrivo nell'appartamento, i carabinieri hanno trovato l'uomo ancora armato e la moglie priva di vita.

Spara e Uccide la moglie vicino Roma : terzo femminicidio in 21 giorni : Ancora un . Ancora una donna uccisa a colpi di pistola dal marito al culmine dell'ennesima lite per la separazione. La tragedia si è consumata a , piccolo comune in provincia di , circondato dai ...

Roma - omicidio a Cave : uomo di 59 anni spara e Uccide la moglie 45enne : Un bruttissima tragedia familiare si è verificata a Cave, in provincia di Roma, dove oggi, intorno a mezzogiorno, un uomo di 59 anni ha sparato un colpo d'arma da fuoco verso la moglie 45enne, uccidendola. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, in particolare la testata giornalistica on-line, Roma Today, il delitto si è verificato in un condominio sito in via delle Noci. Il dramma ha sconvolto tutta la cittadina, i vicini sono ...

Femminicidio a Cave/ Roma - spara e Uccide la moglie : stavano per separarsi : Femminicidio a Cave, alle porte di Roma: un uomo di 59 anni ha fatto fuoco con la sua pistola regolarmente detenuta uccidendo la moglie.

Spara alla moglie e la Uccide : Un uomo ha ucciso la moglie al culmine di una lite a Cave, vicino a Roma. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini che, intorno a mezzogiorno, hanno sentito gli spari e hanno chiamato i carabinieri. ...

FEMMINICIDIO A CAVE/ Roma - spara e Uccide la moglie al culmine di una lite : FEMMINICIDIO a CAVE, alle porte di Roma: un uomo di 59 anni ha fatto fuoco con la sua pistola regolarmente detenuta uccidendo la moglie.