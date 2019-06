Superbike | Risultato FP2 GP Spagna 2019 | Alvaro Bautista si prende la scena davanti a van

oasport

(Di venerdì 7 giugno 2019) E’ lo spagnoloil migliore delle prove libere 2 del GP di, sesto round del Mondialedi. Sul tracciato di Jerez de la Frontera () il ducatista ha messo in mostra un gran passo, stampando il crono notevole di 1’39″428 e facendo una grande differenza nel t-4, dove la guida aggressiva diè stata un gran bel vedere. Alle sue spalle segue un sempre convincente Michael van der Mark che, dopo essere stato in vetta nelle FP1, si è classifica in seconda posizione sulla Yahama non migliorando il tempo di pochi centesimi del primo turno nella classifica combinata: 1’39″695 per il tulipano sulla YZF-R1 contro l’1’39″654 delle libere 1. Segue un ottimo Jonathan Rea, anch’egli assai performante in sella alla Kawasaki e distante 0″304 dal vertice. Per il campione del mondo in carica tanti giri ...

zazoomnews : Superbike Risultato FP1 GP Spagna 2019: Michael van der Mark sorprende Lowes e Bautista quarto Melandri su Rea -… - OA_Sport : #Superbike, Risultato FP1 #SpanishGP #ESPWorldSBK 2019: Michael #vanderMark sorprende #Lowes e #Bautista, quarto… -