Coppa d’Asia | edizione 2023 assegnata alla Cina

Coppa d’Asia 2023 - la Corea del Sud ritira la propria candidatura : Cina unico Paese in corsa : La Coppa d’Asia 2023 verrà assegnata dunque alla Cina , dopo il ritiro della candidatura da parte della Corea del Sud La Cina ospiterà la Coppa d’Asia del 2023 . Il 4 giugno verrà ratificata la decisione dopo il ritiro della candidatura da parte della Corea del Sud che ha lasciato dunque il ‘colosso’ asiatico come unico Paese in corsa . La decisione di Seul è stata motivata con la volontà di concentrare gli sforzi ...

