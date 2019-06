Roland Garros 2019 | nette vittorie per Djokovic e Thiem Khachanov elimina Del Potro

oasport

(Di lunedì 3 giugno 2019) Si è completato il quadro dei quarti di finale nel tabellone maschile del. Continua il percorso perfetto di Novak, che non ha ancora perso un set in tutto il torneo. Il numero uno del mondo ha dominato contro il tedesco Jan-Lennard Struff, imponendosi con il punteggio di 6-3 6-2 6-2. Una vittoria davvero molto netta del serbo contro un avversario che ha pagato probabilmente le fatiche del turno precedente. Il prossimo sfidante dipurtroppo non sarà Fabio Fognini. Il ligure si è fermato ancora una volta agli ottavi di finale, cedendo in quattro set al tedesco Alexander Zverev. Un’ora di partita eccezionale del nativo di Arma di Taggia, che ha vinto la prima frazione per 6-3, perdendo poi i successivi tre parziali per 6-2 6-2 7-6, non sfruttando alcune palle break nel quarto set. Vittoria molto più agevole del previsto per Dominic. ...

