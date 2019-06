wired

(Di lunedì 3 giugno 2019) Foto diChristian Minelli/NurPhoto via Getty Images “Un politico non dovrebbe mai seminare odio e paure, questo è terribile, ma solo speranza“. Nel giorno dello storico mea culpa di Papa Francesco indirizzato alla popolazione rom, i titoli di giornale sono tutti per il suo affondo dedicato alla politica nostrana, un monito gentile – come nello stile papale – ma severo, nei confronti di quella che, vista dallo scranno più alto del Vaticano, deve somigliare tanto a una vera e propria malattia endemica del dibattito pubblico italiano. L’odio in politica è diventato un tema ricorrente dei nostri tempi, la cifra stilistica di un periodo storico che abbiamo imparato ad associare ai tweet di Donald Trump, ai comizi di Matteo Salvini e ai toni tutto fuorché moderati della sfilza di commenti – senza volto e talvolta senza nome – che accompagnano un ...

MilanoCitExpo : Il XXI sarà il secolo dell’odio? #DipartimentoInnovazioneTecnologia - antocalderone : Il XXI sarà il secolo dell’odio? - ViaEmilia771 : La metamorfosi della socialdemocrazia del XX secolo sarà l'ecosocialismo ecosocialdemocrazia del XXI secolo -