Conte | non vivacchio | M5S e Lega dicano subito se vogliono proseguire o mi dimetto DIRETTA

Conte non sa quanto durerà il governo! : Quello che a tutti gli effetti potrebbe sembrare un ultimatum. Giuseppe Conte non sa fino a quando durerá il governo. Nella conferenza stampa in programma alle ore 18, il premier non ritiene che si possa stabilire una data certa: “Non posso essere certo della durata del governo: non dipende solo da me” Poi lancia un vero e proprio ultimatum. Chiede a Salvini e Di Maio di operare una scelta e di dire se hanno intenzione di ...

Conte DIRETTA - ultimatum a Lega e M5S : non vivacchio - basta liti o mi dimetto : Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi ribadisce il suo impegno alla guida del governo ma striglia M5S e Lega per le continue «polemiche sterili» e la «campagna elettorale...

Ultimatum di Conte a Lega e M5S : “Non mi presto a vivacchiare - se resto solo rimetterò il mandato” : «resto disponibile a lavorare nella massima determinazione di un percorso di cambiamento, ma non posso compiere questa scelta da solo. Le due forze politiche devono essere consapevoli del loro compito. Se ciò non dovesse esserci, non mi presterò a vivacchiare per prolungare la mia presenza a palazzo Chigi. Molto semplicemente rimetterò il mio manda...

Conte : "Basta con la campagna elettorale permanente Non vivacchio - M5S-Lega dicano se vogliono continuare" : "Personalmente resto disponibile a lavorare nella massima determinazione di un percorso di cambiamento. Ma non posso compiere questa scelta da solo. Le due forze politiche devono essere consapevoli del loro compito". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrando la stampa a Palazzo Chigi Segui su affaritaliani.it

Governo - Conte : «Non vivacchio - o si va avanti o rimetto il mandato. Salvini e Di Maio dicano se continuare » : Il premier parla nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi: «Serve leale collaborazione, non bastano i ‘like’ sui social»

Conte : "Non vivacchio o rimetto mandato" : 18.59 Bisogna essere "sobri nelle parole e operosi nelle azioni. Se continuiamo nelle provocazioni per mezzo di veline quotidiane, nelle freddure a mezzo social, non possiamo lavorare", avverte il premier Conte in conferenza stampa. La durata del governo "non dipende solo da me". E a Salvini e Di Maio: serve "una chiara scelta", dicano se "hanno intenzione di osservare ancora il contratto di governo o riconsiderare questa decisione". "Chiedo ...

Governo - Conte : “Serve lealtà - non intendo vivacchiare. Salvini e Di Maio dicano rapidamente se si va avanti o lascio” : “Sabato è stata la festa della Repubblica e il primo compleanno del mio Governo”, ha esordito il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Nel 2018 abbiamo prestato giuramento. Ricordo che l’insediamento è stato accompagnato da molto entusiasmo sincero da parte della gente comune, e molto scetticismo degli opinionisti che si sono tradotti in annotazioni critiche, appuntate soprattutto su aspetti come aver posto a base ...

Conte DIRETTA : governo non è in stallo - Costituzione è mio faro. Campagna elettorale permanente mina coesione : Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi. «Ho sempre ritenuto che il contratto di governo fosse la forza di questo Esecutivo. La modalità più lineare per dare vita a...

Conte : il governo non è in stallo. Ora avanti con la fase 2 : Il premier traccia un bilancio del primo anno di governo e lancia un ultimatuma a Lega e M5S dopo le tensioni degli ultimi giorni...

Centinaio : "Se Conte non fa un miracolo si va a elezioni" : Gian Marco Centinaio, ministro leghista alle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, avvisa il Movimento 5 Stelle: se il presidente del Consiglio non riuscirà a mediare abbassando i toni e smorzando la litigiosità degli alleati di governo, c’è una sola soluzione possibile: il ritorno alle urne. "Auspico che il presidente Conte faccia un miracolo. La campagna elettorale è finita e i toni si devono abbassare. Il premier - insiste il ministro ...