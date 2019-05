Ambiente | in Liguria nasce il ‘catasto’ dei campi elettromagnetici

meteoweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Sta perre inil primo catasto regionale ufficiale dei: e’ la novita’ emersa stamani a Genova nella sede della Regionedal primo incontro dell’amministrazione pubblica con i gestori telefonici e radiotelevisivi privati. Il progetto e’ finanziato dal Ministero dell’e vede la Regionecoordinare Arpal eDigitale in un’ottica di semplificazione alle imprese e trasparenza. Fra gli obiettivi la diminuzione dei tempi necessari per le pratiche, il flusso completamente informatizzato per l’invio dei dati tecnici e la possibilita’ per i gestori di consultare lo stato dell’arte dei propri impianti inseriti nel catasto dei. “Apriamo oggi un percorso di innovazione – l’assessore regionale all’commenta Giacomo Giampedrone ...

CCIAARIVLIG : ATTENZIONE! #mareggiata Stato di Emergenza 29 e 30 ottobre 2018 'Misura 1' e 'Misura 2' Proroga per la presentazio… - AGodone : RT @ParcoAlpiLiguri: #escursioni nel #parcoalpiliguri - Domenica 2 giugno @PonentEx ci porta sulla via delle #malghe e della #transumanza a… - sulsitodisimone : RT @ParcoAlpiLiguri: #escursioni nel #parcoalpiliguri - Domenica 2 giugno @PonentEx ci porta sulla via delle #malghe e della #transumanza a… -