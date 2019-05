ANGI alla Camera dei Deputati | intervista al presidente Gabriele Ferrieri

L’Argentina non vuole Icardi - Mascherano : “Ha mANGIato alla nostra tavola e lo ha negato” : Sicuramente è il momento meno felice della carriera di Mauro Icardi. Se le cose all’Inter vanno così così, con la nazionale la situazione non è affatto delle migliori. Non convocato dal Ct Scaloni per la Copa America, l’attaccante argentino si concentrerà solo sul club e sulla conquista della qualificazione in Champions. Frecciate, però, arrivano dai suoi compagni all’Albiceleste. Il centrocampista Mascherano, infatti, ...

Il Niger e il concetto di ‘democrazia alimentare’ : bisogna pur dare da mANGIare alla famiglia : Nel Niger tutto si vende e tutto si compra. Lo diceva ieri un politico amico in procinto di andare in pensione. Conosce bene il suo Paese e non ha timore di dirlo tra amici. Sindaci e capi tradizionali, uomini politici, partiti e distinti attori della società civile, venduti e comprati dal potere. Anche i deputati del Parlamento dell’opposizione non sfuggono alla legge dominante: sono acquistati prima, durante e dopo le votazioni. Quanto agli ...

Amici - le rivelazioni di Giordana ANGI a poche ore dalla semifinale : Oggi a Verissimo Silvia Toffanin ha intervistato i protagonisti di Amici 2019. Ovviamente parecchio spazio è stato dedicato a Giordana Angi, acerrima rivale di Tish e cantante contestatissima da Rudy Zerbi e molto apprezzata invece da Loredana Bertè. Giordana non ha rivelato molto su sé stessa, al p

Ambra ANGIolini chiude l’account Instagram : mossa legata all’addio di Max Allegri alla Juventus? : Ambra Angiolini ha cancellato, forse provvisoriamente, il suo profilo Instagram. Al momento infatti il suo account risulta disattivato e in molti legano questo gesto all’addio ufficiale di Massimiliano Allegri alla Juventus. Paura di una eccessiva sovraesposizione mediatica? Per ora non ci sono risposte ma certo è che in passato molte domande sulla Vecchia Signora erano comparse anche sul profilo Instagram dell’attrice. Magari si ...

ANGI presenta alla Camera il Manifesto Europeo per l’Innovazione : Un grande successo di pubblico e di contenuti la presentazione del Manifesto Europeo per l’Innovazione organizzato oggi alla sala stampa della Camera dei Deputati da parte dell’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Tante autorità intervenute a sostegno dell’iniziativa, tra cui: On.Fabio Rampelli (Vicepresidente della Camera dei Deputati); Vincenzo Zoccano (Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ...

Amici 2019 Serale/ Giordana ANGI fuori dalla finale? Brutte notizie per la cantante : Amici 2019 Serale: in vista della semifinale arrivano i giudizi dei professori. Brutte notizie per Giordana Angi e non solo da Rudy Zerbi

Alla mamma più bella del mondo! Francesco Renga regala rose rosse ad Ambra ANGIolini : L’attrice, oggi compagna dell’allenatore Massimiliano Allegri, ha ricevuto una splendida sorpresa nel giorno della festa della mamma. Ambra Angiolini ha voluto condividere con i suoi follower la bellissima sorpresa ricevuta in occasione della festa della mamma. Nella foto pubblicata nelle stories del suo account Instagram, l'attrice è immortalata mentre stringe a sé uno splendido mazzo di rose rosse, dono d’amore e affetto da parte ...

Amici - Giordana ANGI brutalizza Rudy Zerbi : "Incapace - roba folle. Parli parli - e...". Choc dalla De Filippi : Non c'è pace ad Amici, il programma di Maria De Filippi in onda il sabato sera su Canale 5. Dopo le defezioni e dopo le proteste di Loredana Bertè, ora sul piede di guerra c'è la squadra bianca, nel dettaglio Giordana Angi e Mameli. I due, infatti, hanno fatto una richiesta precisa a Rudy Zerbi, ovv

Terremoto in Sicilia : scossa avvertita dalla popolazione - epicentro a GANGI [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo ML 3.3 si è verificato a 4 km nord da Gangi (Palermo) alle 10:09:22 ad una profondità di 5 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto in Sicilia: scossa avvertita dalla popolazione, epicentro a Gangi [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Pasta alla francese….cotto e mANGIato : Pasta alla francese Ingredienti: 600 gr di farfalle 1 lt di besciamella abbastanza fluida 250 gr di provola 150 gr di piselli 200 gr di prosciutto cotto a dadini sale parmigiano – 70 gr di burro – 1 cipollina Preparazione Incominciamo a preparare i piselli. In una pentolina facciamo sciogliere del burro e facciamo rosolare una cipollina. Aggiungiamo i piselli, saliamo e portiamo a cottura con l’aggiunta di un pochino di ...

Domenica In - Ambra ANGIolini dalla Venier e massacrata : "Spocchiosa e stupida - proprio come..." : Nella puntata di ieri di Domenica In, programma pomeridiano targato Rai1, tra gli ospiti di Mara Venier c'è stata Ambra Angiolini, nata da Non è la Rai,l'ex show girl ha vinto anche un David di Donatello dopo essersi dedicata al cinema e alla televisione. Nel salotto di "zia Mara" ha parlato di sé,