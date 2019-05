Boxe – Il 28 giugno a Milano Dario Morello sfida Steve Jamoye per il titolo Global WBO

sportfair

(Di lunedì 27 maggio 2019) Il 28all’Allianz Cloud dil’ex campione d’Italia dei pesi weltersfiderà il belgaper ilWBO L’ex campione d’Italia dei pesi welter(14 vittorie consecutive, delle quali 2 prima del limite) sarà uno dei protagonisti della grande manifestazione che avrà luogo il 28al Palalido-Allianz Cloud di. Il 25enne pugile calabrese, nato a Cetraro e cresciuto a Fuscaldo, sfiderà il belga(26 vittorie, 7 sconfitte e 2 pareggi) per il vacante tioloWBO sulla distanza delle 10 riprese. E’ un nuovoideato dalla World Boxing Organization per consentire a pugili di talento di fare esperienza a livello internazionale e di entrare nella classifica della loro categoria di peso. Organizzata dalla Opi Since 82, da Matchroom Boxing Italy e dal servizio streaming DAZN che la trasmetterà in ...

