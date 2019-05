Bing | nuovi criteri di ricerca Microsoft Search

surface-phone

(Di venerdì 24 maggio 2019)si appresta a ricevere nuove migliorie nel sistema di” insieme adi filtrazione dei risultati. Dettagli Le migliorie perverranno inserite inper ottimizzare la coesione il comparto Office 365 e Sharepoint Online. Fra le migliorie inserite è presente una migliore, fornendo risultati pertinenti ed uniformando la visuale dei risultati rilevanti. In aggiunta a questo sarà possibile visualizzare il proprio profilo Office tramite la“me”. Ecco un breve elenco delle operazioni principali nel profilo Office: • Dettagli profilo – All’interno del profilo Office sono incluse tutte le informazioni utili, i dettagli di contatto, le organizzazioni con cui si collabora o anche i file recenti. • Filtri –filtri in base alla tipologia dei file, accessibili dalla scheda “File”, per ordinare i documenti ...

BM_BrandsNews : LM E-News 14/2019 | Bing attrae nuovi fan e licenziatari, la prima TV di BAKUGAN BATTLE PLANET, le novità di Mattel… - BM_BrandsNews : LM E-News 14/2019 | Bing attrae nuovi fan e licenziatari, la prima TV di BAKUGAN BATTLE PLANET, le novità di Mattel… -