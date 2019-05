Forte grandinata su Campobasso | disagi nella citta' molisana

inmeteo

(Di giovedì 23 maggio 2019) Come previsto si stanno moltiplicando in queste ore i temporali lungo la fascia appenninica e le aree interne del centro-sud. Una cella temporalesca particolarmente intensa si è sviluppata in...

