Incidente sul raccordo autostradale | autobus si ribalta nella scarpata | un morto e

Incidente a bus sulla Firenze-Siena : un morto e 7 feriti - tutti turisti dell'Est Europa : Gravissimo Incidente questa mattina sulla Siena-Firenze all'altezza di Monteriggioni (Siena) in direzione sud. Tragico il bilancio che parla di almeno un morto e diversi feriti. Un bus turistico...

Matera. Incidente sulla Sp 175 morto cuoco di Policoro : Un centauro di 31 anni è morto in un Incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale SP 175 nei pressi

Incidente A1 - Luigi e Fausto morti sull’autostrada a Modena : dovevano festeggiare il compleanno : Luigi Visconti e Fausto Del Moro sono le vittime dell'Incidente verificatosi sabato notte sull'Autostrada del Sole tra Modena Sud e Modena Nord: i due erano a bordo di una Bmw quando, complice forse l'eccessiva velocità e la pioggia, sono usciti fuori strada, schiantandosi contro il guardrail. Stavamo andando a Rovigo a festeggiare il compleanno di Luigi che aveva compiuto da poco 39 anni.Continua a leggere

Incidente sulla A-29 - muore motociclista : Sull'autostrada A29dir Alcamo-Trapani il traffico in direzione Alcamo è provvisoriamente rallentato a causa di un Incidente al km 29, nel comune di Paceco, in provincia di Trapani. Lo rende noto Anas precisando che la circolazione è consentita sulla corsia di marcia. Per cause in corso di accertamento un motociclista ha perso il controllo del mezzo, senza coinvolgere altri veicoli, ed è deceduto nell'Incidente. Il personale Anas è intervenuto ...

Incidente sulla Statale 106 - scontro fra auto : 6 feriti su statale catanzarese - anche 2 bimbi : Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, è intervenuta intorno alle 23.45 sull SS106 nel comune di Sellia Marina per il sinistro. Due le vetture coinvolte una Skoda Octavia ed una Kia Rio.Continua a leggere

Mosca - il nuovo video dell’Incidente aereo costato la vita a 41 persone : il velivolo rimbalza sulla pista e prende fuoco : Spunta un nuovo video del disastro aereo costato la vita a 41 persone lo scorso 5 maggio. Il volo Aeroflot, dopo essere stato colpito da un fulmine tenta un atterraggio di emergenza e rimbalza tre volte sulla pista prima di prendere fuoco. Mondo | Di F. Q.. Mosca, aereo di linea va a fuoco durante un atterraggio di emergenza: 41 morti L'articolo Mosca, il nuovo video ...

Incidente mortale - motociclista muore sulla Marrucina - : Chieti - Un uomo ha perso la vita poco fa in un Incidente stradale avvenuto ad Ortona (Chieti) sulla SS Marrucina. Secondo le prime informazioni la persona deceduta era a bordo di una moto che si è scontrata con un'auto. Al momento non si conoscono le generalità. Da Pescara era stato fatto decollare anche l'elicottero del 118, ma i sanitari, arrivati anche con una ambulanza, hanno potuto solo constatare il decesso. Sul posto ...

A18 - Incidente sulla MessinaCatania : camion si ribalta a Sant’Alessio - traffico in tilt : Un camion si è ribaltato sull'A18 in direzione Messina, all'altezza di Sant'Alessio, invadendo la carreggiata, forse a causa della pioggia che ha reso scivoloso l'asfalto. Illeso per miracolo il conducente, che è stato comunque trasferito in ospedale per precauzione. Disagi alla circolazione, dopo la chiusura del tratto tra Taormina e Roccalumera, con chilometri di code.

Tragico Incidente a Reggio Calabria : muore 24enne sul colpo schiacciata dalla sua auto : Un Tragico incidente mortale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Pazzano, Provincia di Reggio Calabria. Nel Tragico scontro mortale ha perso la vita una giovane ragazza di Reggio Calabria, originaria di Stilo. Morta sul colpo per cause ancora in fase di accertamento Nel tardo pomeriggio di ieri, sulla ex Strada Statale 110 all'altezza della periferia di Pazzano, una giovane ragazza originaria di Stilo di 24 anni, Maria Giovanna ...

Festival di Cannes 2019 - è di Eva Longoria il primo Incidente sexy sul red carpet : Festival di Cannes 2019, la competizione non è ancora partita che già si conta il primo piccolo incidente sexy sul red carpet: Eva Longoria viene tradita dal profondo spacco del suo abito da sera, complice una folata di vento dal mare. Nessun sorriso a denti stretti e nessuna reazione scomposta da parte dell'attrice nonchè ambasciatrice di bellezza, che con garbo ricompone la veste tra una falcata e l'altra del suo ...

Rider - norme poco chiare per chi si muove in scooter : ecco come essere coperti in caso di Incidente sul lavoro : Non solo consegne a domicilio in bicicletta: nel panorama del food delivery italiano esistono anche i Rider che si muovono in scooter. Con la differenza che, mentre i primi hanno ottenuto (a fatica) da alcune aziende almeno l’assicurazione in caso di infortunio, i secondi devono provvedere autonomamente a stipulare una polizza per il proprio veicolo. Peccato che le norme non siano così chiare, dato che la legge non ha ancora spiegato come ...

Incidente sul lavoro a Limbadi - 54enne trasferito in elisoccorso a Catanzaro : Limbadi, Vibo Valentia, - Un agricoltore, P.G., di 54 anni, è rimasto ferito ad una gamba a causa di un Incidente sul lavoro occorsogli nella frazione "Preitoni" di Limbadi. L'uomo stava tagliando l'...

Bari - Incidente : fidanzato 27enne muore sul colpo - lei tre giorni dopo a 24 anni : Avevano appena ventisette e ventiquattro anni, eppure, il destino ha deciso di prendersi gioco di loro e di stroncare la loro vita così precocemente. Questo è quanto accaduto in provincia di Bari, precisamente nel comune di Altamura, dove a causa di un incidente stradale, Marco Massaro e Mara Notario sono deceduti provocando un grandissimo dolore tra i loro famigliari e amici. Secondo quanto si apprende dal noto sito Fanpage.it, infatti, ...