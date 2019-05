Pescara - incendio in una clinica privata : due pazienti morti carbonizzati : L'incendio si è sviluppato ieri sera, lunedì 20 maggio, in una struttura del complesso sanitario “Villa Serena” di Città Sant’Angelo. Le due vittime, non deambulanti, sono state avvolte dalle fiamme.Continua a leggere

