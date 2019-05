Sei forte papà! Kikò Nalli il lacrime ringrazia l'ex Tina Cipollari per il messaggio dei figli

La conduttrice ci ha tenuto a sottolineare che il messaggio dei figli di Kikò è stato possibile soprattutto grazie alla loro mamma, Tina Cipollari, alla quale Nalli ha rivolto un pensiero. “Grazie Tina, grazia di tutto! Mi avete dato la forza per continuare, anche se manca poco, ma mi avete dato una buona benzina – ha aggiunto ancora commosso l’hairstylist – Ammazzatemi pure, ora non mi serve più niente!”. Attorno a lui si sono stretti tutti gli altri concorrenti del Grande Fratello 16 e, in particolar modo, Francesca De André che ha abbracciato l’amico sussurrandogli all’orecchio: “Sei forte papà!”.

(Di martedì 21 maggio 2019)ha finalmente ricevuto la sorpresa che tanto aspettava, ilda parte dei figli Mattias, Gianluca e Francesco, nati dal matrimonio con, l'haistylist si è sciolto in una valle die hato la ex moglie,, per questo regalo.Mattias, Francesco e Gianluca hanno voluto far sentire al padre la loro vicinanza e lo hanno spronato a non mollare durante questa esperienza nella Casa del Grande Fratello 16. La commozione di, mista a gioia, non si è fatta attendere e, così come ha fatto in settimana,ha iniziato ad urlare tutto l'amore che nutre nei confronti dei suoi tre ragazzi. "Mi mancate, vi amo tanto - ha detto a gran voce il gieffino, senza dimenticare dire Barbara d'Urso per la sorpresa - . Sono contentissimo, mi hai fatto uno dei regali più grossi della mia vita".