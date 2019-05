Scuola | presidi in piazza contro l’obbligo dei controlli biometrici | “È irrazionale”

Scuola - presidi in piazza contro l’obbligo dei controlli biometrici : “Norma irrazionale” : Giù le mani dai dirigenti scolastici. A protestare contro l’obbligo dei controlli biometrici il 16 maggio sono scesi in piazza gli stessi presidi dietro le sigle sindacali dei tre confederali e dello Snals. Oltre duecento capi d’istituto si sono dati appuntamento in piazza Vidoni, sede del ministero della Pubblica amministrazione a Roma per protestare contro la norma in discussione al Senato che impone i controlli della presenza con modalità di ...

Scuola - M5s propone proroga per l’adeguamento antincendio : “Evitare disagi a presidi. In regola entro il 2021” : Ultima proroga per adeguare le scuole e gli asili nido alla normativa antincendio. Il termine, già fissato al 31 dicembre 2018, ora potrebbe slittare al 31 dicembre 2021 per gli istituti comprensivi e superiori e a fine 2019 per i nidi. A proporre questa modifica è il capogruppo al Senato del Movimento 5 stelle, Stefano Patuanelli che ha presentato un emendamento al decreto “Sblocca cantieri” che dovrebbe essere discusso a breve a palazzo ...

Scuola/ Nuovi presidi e nuovi prof in un paese povero e per vecchi : Chiedersi dov'è finito e cosa fa oggi il preside è chiedersi dove va la SCUOLA. Dovrebbero essere le scuole a scegliersi chi le dirige

Salvini : «Vorrei il ritorno del grembiule a Scuola». I presidi : meglio pensare ai crolli dei solai : Durante un comizio il vicepremier ha parlato del desiderio di tornare all’uso dei grembiuli nelle scuole per evitare discriminazioni tra i bambini. Ma l’Associazione nazionale presidi puntualizza: «Abbiamo altre priorità»

Salvini vuole il grembiule a Scuola - presidi : “Altre priorità - come tetti che crollano” : “Reintrodurre il grembiule nelle scuole è possibile, certo abbiamo altre priorità”, così il presidente dell'Associazione nazionale presidi ha commentato la proposta di Matteo Salvini di reintrodurre l’obbligo di indossare il grembiule. Per i presidi l’emergenza è un’altra: “Abbiamo solai e controsoffitti delle scuole che andrebbero monitorati, ogni settimana c'è un crollo”.Continua a leggere

Grembiule a Scuola - Salvini attaccato dai presidi : 'Ci sono altre priorità' : Matteo Salvini, negli ultimi tempi, non ha mancato di fornire proprie opinioni tese a ripristinare quelle che erano regole presenti in passato. Pochi mesi fa si era espresso in maniera favorevole rispetto alla possibilità che i giovani italiani potessero tornare a svolgere il così detto periodo di leva che, una volta, veniva prevalentemente svolto attraverso il servizio militare quando si era raggiunta la maggiore età o terminato il proprio ...

Salvini vuole il grembiule a Scuola. I presidi : "Meglio pensare ai tetti che crollano" : 'Abbiamo riportato l'educazione civica a scuola, chiederò che venga rimesso anche il grembiulino ai bambini per evitare che ci sia chi viene con le felpe da 700 euro. Diranno che lo faceva anche il ...

Sgarbi contro i presidi : "Bisogna licenziare chi fa togliere i crocifissi dalle Scuola" : Il tema della lectio magistralis è di quelli che non ti aspetti immediatamente da Vittorio Sgarbi : l'iconografia mariana. Lui, stesso, ad un certo punto, di fronte alla platea gremita del Teatro ...

Napoli - l’appello della preside a Fico dopo l’omicidio davanti a Scuola : “Qui malavita fa da padrona - serve presidio” : “Basta interventi spot. Qui serve qualcosa di stabile e duraturo”. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico in visita a San Giovanni a Teduccio, a Napoli, dove la scorsa settimana un uomo è stato ucciso mentre accompagnava il nipotino alla scuola materna. Accolto dalla dirigente scolastica Valeria Pitone, il presidente della Camera ha evidenziato la necessità di adottare misure durature ed ha apprezzato il lavoro che sul ...

Scuola - i presidi contro i controlli con le impronte digitali : "Una misura umiliante" : Il presidente dell'Anp, Associazione Nazionale presidi, ha scritto una lettera a Di Maio e Salvini, chiedendo di eliminare...

Scuola/ Impronte digitali - ai presidi - - tre cose che la Bongiorno non sa : Sta facendo discutere la norma del "decreto concretezza" che prevede di introdurre le Impronte digitali per la trasparenza nelle scuole

Impronte digitali a Scuola - rivolta dei presidi : «Ingiusta umiliazione». Ma Bongiorno : «Norma travisata» : rivolta dei presidi contro la norma prevista nel ddl concretezza approvato alla Camera che prevede le Impronte digitali all'ingresso delle scuole. In una lettera inviata al governo (ecco il testo...