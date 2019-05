Vela – Laser Europa Cup | grande successo al Circolo Torbole | bene le classi olimpiche

Vela – Europa Cup : sul Garda Trentino la quarta tappa della classe Laser : Sole e un discreto vento da sud inaugurano la Laser Cup di Torbole Iniziate le regate sul Garda Trentino per la quarta tappa dell’Europa Cup della classe Laser, evento internazionale organizzato dal Circolo Vela Torbole con la classe italiana e internazionale Laser e la FIV-Federazione Italiana Vela. Dopo giornate di tempo perturbato il sole in tarda mattinata ha offerto una giornata spettacolare con un discreto vento da sud sugli 8 nodi, ...

Vela – Al Circolo Torbole l’Europa Cup Laser : quasi 500 laseristi all’evento : Torbole pronta ad ospitare quasi 500 Laseristi, tra atleti, coach, accompagnatori, per l’Europa Cup Laser, organizzata dal Circolo Vela Torbole. L’evento sarà “plastic free”. Da giovedì 9 a domenica 12 maggio circa 300 atleti provenienti da 20 nazioni, impegnati in due campi di regata Il Garda Trentino torna a riempirsi di vele bianche, questa volta di chi ha un sogno olimpico nel cassetto e sta impegnandosi nella classe Laser, una delle ...

Vela – Settimane intense al Circolo Vela Torbole : tutto pronto per l’Europa Cup Laser : Settimane intense al Circolo Vela Torbole: squadre agonistiche a pieno regime, i Dragoni hanno concluso il Campionato tedesco ed è ormai prossima l’Europa Cup Laser con oltre 300 partecipanti provenienti da 20 nazioni Piena attività al Circolo Vela Torbole che negli ultimi 10 giorni è stato impegnato su più fronti, raggiungendo grandi soddisfazioni. Da una parte le squadre agonistiche sono state impegnate nell’attività nazionale, con ...

Vela - Coppa del Mondo Genova 2019 : Giovanni Coccoluto in rimonta nei Laser - Bressani-Zorzi in corsa per il podio nei Nacra 17 : Il vento continua a scarseggiare in quel di Genova e anche la quarta giornata di gare della Coppa del Mondo 2019 di Vela olimpica è andata in archivio con un numero di regate completate minore rispetto al programma previsto dagli organizzatori. Tuttavia una leggera brezza da 5 nodi ha consentito il regolare svolgimento di un buon numero di prove specialmente per i 49er, i Finn e i Laser Standard, mentre i Laser Radial non sono riusciti a ...

Vela – Hempel World Cup Series : prime prove per i laser radial - vento sempre leggero : Vela – Hempel World Cup Series: iniziate oggi le prove della classe laser radial, vento sempre leggero Sono iniziate oggi le prove della classe laser radial all’Hempel Sailing World Cup Series di Genova. Seppur con vento molto leggero si è svolta la prima regata per entrambe le flotte dei laser femminili ed una per la flotta dei 49er (solo flotta blu). Diversi tentativi sono partiti nelle classi Nacra 17 e negli FX, che però non hanno ...

Vela - Coppa del Mondo Genova 2019 : prosegue l’assenza di vento nella terza giornata - buona partenza di Carolina Albano nel Laser Radial : Continua all’insegna delle condizioni complicate la tappa italiana della Coppa del Mondo 2018-2019 di Vela, cominciata a Genova nella giornata di lunedì. Il programma del terzo giorno è stato completamente stravolto dalla mancanza di vento che ha permesso il regolare svolgimento di sole tre regate: le due flotte dei Laser Radial e la blue fleet dei 49er. La situazione comincia a destare qualche preoccupazione dal momento che tre categorie ...