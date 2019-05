Realtà virtuale nel cinema | conferenza a Cannes

Come funziona Oculus Quest - il visore in Realtà virtuale senza fili : (Foto: Facebook) È la volta buona? Ogni volta che assistiamo al lancio di un nuovo visore per la realtà virtuale ci chiediamo se riuscirà finalmente a sconfiggere i problemi che Questa tecnologia si porta dietro e fare il salto di qualità (con conseguente successo di vendite). L’azienda più titolata, Oculus (di proprietà di Facebook), stavolta ci prova con Oculus Quest, un visore della realtà virtuale indipendente visto che può funzionare ...

Oculus Quest - la Realtà virtuale è finalmente più reale. La nostra prova : Per avere una idea del successo dell'iniziativa contate che le Ps4 in giro per il mondo sono sopra quota 90 milioni. In percentuale non è moltissimo ma abbastanza per spingere Sony a rinnovare la ...

Super Mario Odyssey VR - ecco nuove immagini e dettagli dell'aggiornamento che utilizza la Realtà virtuale : L'account Twitter ufficiale di Super Mario Odyseey ha mostrato nuove immagini corredate da dettagli per quanto riguarda l'aggiornamento che permetterà di utilizzare la realtà virtuale grazie a Nintendo Labo.L'aggiornamento sarà disponibile in Italia a partire dal 26 aprile ed un altro gioco interessato, oltre a Super Mario Odyssey, sarà The Legend of Zelda: Breath of the Wild.Grazie al kit Nintendo Labo Toy-Con 04 Kit VR, in arrivo sul mercato a ...

Annunciato Valve Index - il visore per la Realtà virtuale della casa di Half-Life : La realtà virtuale secondo la casa di Gabe Newell ha un nome: Valve Index. La compagnia americana, proprietaria della piattaforma per l'acquisto di giochi in digitale Steam e amatissima dai fan per aver dato vita alla saga di Half-Life, ha quindi finalmente alzato il sipario sul suo visore VR. Un annuncio che arriva dopo diversi mesi di rumor e speculazioni, che ci avevano regalato anche le possibili prime immagini del casco in lavorazione nelle ...

Padiglione dell'Azerbaigian alla 58. Esposizione Internazionale d'Arte " La Biennale di Venezia La Realtà virtuale : "La realtà virtuale" affronta temi che riguardano la politica e la realtà di oggi. Per la mostra "La realtà virtuale" gli artisti presentano progetti, installazioni e sculture multimediali. Zeigam ...

Salute - lo studio : app con la Realtà virtuale per superare l’acrofobia : realtà virtuale per superare la paura dell’altezza. Un team di ricercatori olandesi della Vrije Universiteit Amsterdam e dell’Università di Twente, guidati da Tara Donker, ha sviluppato ‘ZeroPhobia’, un trattamento tramite App che – con l’aiuto di uno smartphone e un semplice visore per la realtà virtuale – è stato studiato per combattere l’acrofobia. I risultati della sperimentazione sono ...

Nintendo Labo : Kit VR - giocare con il cartone e la Realtà virtuale : Proprio per questo motivo Nintendo ha optato per una soluzione light basata sul cartone senza fasce che stringono la faccia e cavi vari: in questo modo basta alzare lo sguardo per uscire dal mondo di ...

Nintendo Labo Kit VR : alla scoperta dei dettagli della particolare Realtà virtuale della grande N : Hai mai sognato di essere un fotografo subacqueo o di sentirti come un supereroe che respinge un'invasione aliena? Nintendo Labo: Kit VR, che sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch dal 12 aprile, include decine di esperienze di realtà virtuale che vogliono essere semplici e divertenti. Il comunicato stampa qui di seguito ci permette di dare un'occhiata ai contenuti del kit. Combinando l'innovativo gameplay fisico e digitale di ...

Nintendo Labo : Kit VR - non solo Realtà virtuale nel nuovo pacchetto fai-da-te per Switch : Lo scorso anno Nintendo presentò Labo, una piattaforma pensata sopratutto per i più piccoli che si prestava ad unire il videogioco con creatività e manualità, offrendo una serie di accessori – detti Toy-Con– da utilizzare con la Switch previo assemblaggio a partire da dei kit composti da fogli di cartone ondulato pretagliati, elastici ed adesivi. Per il 2019 la casa del Sol Levante ha annunciato il Kit VR, un quarto set pensato per ...