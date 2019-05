ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2019) Il titolo del libro di Antonioè fuorviante. Bello, ma fuorviante. In breve: esco di casa e vado alla Feltrinelli di via Appia a Roma, lo compro con una certa idea di ciò che leggerò, lo apro, e subito scopro che questo piccolo e prezioso testo – Ildie Berlinguer, Paper First – contiene molto di più degli incontri segreti tra i leader del Msi e del Pci. Ma vediamolo da vicino partendo dal 1984, dalla morte di Enrico Berlinguer. Non era scontato che Giorgio, “il fucilatore di partigiani”, andasse a Botteghe Oscure dove era esposta la bara del Segretario: “Sono venuto a rendere omaggio a un uomo da cui mi ha diviso tutto ma che ho sempre apprezzato e stimato” (p. 82). Si erano incontrati 4 o 6 volte, gli acerrimi nemici, “all’ultimo piano di Montecitorio”, di venerdì pomeriggio quando il palazzo è semideserto. Perché? Di cosa parlarono? ...

TutteLeNotizie : Padellaro spiega il significato de ‘Il gesto di Almirante e Berlinguer’. Il risultato è un… - pelton2019 : @pelton2020 @pelton2018 @valy_s @ladyonorato @TommyBrain @pelton2013 @silvano73068906 @fam_cristiana @oss_romano… - pinguirabbit : @DomenikoK @ManlioDS @Mov5Stelle @a_padellaro @corradoformigli @MassimGiannini @luigidimaio @GiuseppeConteIT… -