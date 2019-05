Highlights Fiorentina-Milan 0-1 | VIDEO | gol e sintesi Calhanoglu tiene vivo il sogno

Video/ Empoli Fiorentina - 1-0 - : Highlights - con Farias gli azzurri sperano - Serie A - : Video Empoli Fiorentina, risultato finale 1-0,: gli highlights e i gol della partita, derby toscano giocato al Castellani, nella 35giornata di Serie A.

Video/ Fiorentina Sassuolo - 0-1 - : Highlights - Berardi - colpaccio al Franchi - Serie A - : Video Fiorentina Sassuolo, risultato finale 0-1,: un gol di Berardi basta ai neroverdi per vincere in casa dei viola e sorpassarli in classifica in Serie A

Pagelle Fiorentina-Sassuolo 0-1 voti - tabellino e Highlights del match – VIDEO : Pagelle FIORENTINA SASSUOLO: – Al termine della semifinale persa contro l’Atalanta, Vincenzo Montella ha fatto intendere senza troppi giri di parole che dovrà valutare la situazione di alcuni giocatori in vista della prossima stagione. Chi vuole restare e chi partirà? Difficile dirlo oggi ma evidentemente l’allenatore viola è alla ricerca del giusto equilibrio per gettare […] L'articolo Pagelle Fiorentina-Sassuolo 0-1 voti, tabellino ...

Pagelle Fiorentina-Sassuolo voti - tabellino e Highlights del match – VIDEO : Pagelle FIORENTINA SASSUOLO: – Al termine della semifinale persa contro l’Atalanta, Vincenzo Montella ha fatto intendere senza troppi giri di parole che dovrà valutare la situazione di alcuni giocatori in vista della prossima stagione. Chi vuole restare e chi partirà? Difficile dirlo oggi ma evidentemente l’allenatore viola è alla ricerca del giusto equilibrio per gettare […] L'articolo Pagelle Fiorentina-Sassuolo voti, tabellino e ...

VIDEO/ Atalanta-Fiorentina - 2-1 - : Highlights. Papu Gomez : porteremo Bergamo a Roma! : VIDEO Atalanta Fiorentina, termina 2-1 la gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia: ecco i gol e gli highlights del match

Pagelle Atalanta-Fiorentina 2-1 Coppa Italia : Highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle ATALANTA FIORENTINA: Pochi minuti fa all’Atleti Azzurri d’Italia è stata decisa anche la seconda finalista di Coppa Italia. L’Atalanta, dopo il pareggio del Franchi per 3-3, ha vinto per 2-1 davanti al proprio pubblico piegando in rimonta la Fiorentina. Gli orobici hanno dunque acquisito il diritto di sfidare la Lazio, squadra che ieri ha […] L'articolo Pagelle Atalanta-Fiorentina 2-1 Coppa Italia: highlights e ...

VIDEO Atalanta-Fiorentina 2-1 - Highlights - gol e sintesi Coppa Italia. Ilicic e Gomez spingono la Dea in Finale : L’Atalanta ha sconfitto la Fiorentina per 2-1 nella semiFinale di ritorno della Coppa Italia 2019 di calcio e, dopo il 3-3 dell’andata, si è qualificata all’atto conclusivo del torneo nazionale. La Dea ha avuto la meglio sui viola in rimonta grazie alle reti di Ilicic su rigore e a Gomez che hanno ribaltato il gol in avvio di Muriel, grande festa per gli uomini di Gasperini che affronteranno la Lazio nella Finale ...

Pagelle Atalanta-Fiorentina Coppa Italia : Highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle ATALANTA FIORENTINA: A poco più di due mesi dalla partita di andata, Atalanta e Fiorentina sono pronte a scendere in campo per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia domani, giovedì 25 aprile alle 21 sempre su Rai1 e anche in streaming su Rai Play. Dopo il rocambolesco 3-3 maturato nella gara di Firenze, […] L'articolo Pagelle Atalanta-Fiorentina Coppa Italia: highlights e tabellino del match – VIDEO proviene da Serie A News ...

Highlights Juventus-Fiorentina 2-1 - VIDEO e sintesi. Bianconeri campioni d’Italia per l’ottava volta consecutiva : Sarebbe bastato un pari, ma la Juventus vince per 2-1 con la Fiorentina e porta a casa lo scudetto con cinque gare d’anticipo: si tratta dell’ottavo titolo consecutivo per i Bianconeri, che arriva nello stesso giorno del tricolore della squadra femminile, che centra il secondo trionfo. Highlights Juventus-Fiorentina 2-1 LE DICHIARAZIONI DI ALLEGRI E MONTELLA IL DECISIVO AUTOGOL DI PEZZELLA LA FESTA AL FISCHIO ...

Serie A - Juventus-Fiorentina 2-1 : Highlights e gol 33esima giornata - Sky Tg24 - : I bianconeri sono campioni d'Italia. Conquistano lo scudetto con cinque giornate d'anticipo battendo in rimonta i viola. A segno nel primo tempo Milenkovic e Alex Sandro. Decisiva, nella ripresa, l'...

VIDEO Juventus-Fiorentina 2-1 : Highlights - gol e sintesi. Decidono Alex Sandro e un’autorete di Pezzella. Bianconeri campioni d’Italia! : Missione compiuta. Serviva un punto alla Juventus e ne sono arrivati tre. La Vecchia Signora festeggia l’ottavo Scudetto consecutivo, battendo nel match della 33esima giornata del campionato di calcio di Serie A, la Fiorentina 2-1 per effetto del gol di Alex Sandro al 37′ e dell’autogol di Pezzella al 53′. La Viola era passata in vantaggio al 6′ grazie alla rete di Milenkovic. Un successo che non può certo ...

Pagelle Juventus-Fiorentina 2-1 : voti - tabellino e Highlights del match – VIDEO : Pagelle JUVENTUS FIORENTINA: La Juventus è ufficialmente campione d’Italia per l’ottava volta consecutiva. I bianconeri lo diventano davanti al proprio pubblico dell’Allianz Stadium ottenendo i tre punti. Una vittoria non facile contro la Fiorentina, ma conquistata in rimonta. Ad andare in vantaggio sono stati infatti gli uomini di Vincenzo Montella. Dopo appena 6 minuti di […] L'articolo Pagelle Juventus-Fiorentina 2-1: ...

Pagelle Juventus-Fiorentina voti - tabellino e Highlights del match – VIDEO : Pagelle JUVENTUS FIORENTINA: Tutto pronto all’Allianz Stadium di Torino per il match fra i bianconeri di Massimiliano Allegri e i viola di Vincenzo Montella. Dopo la delusione europea, Allegri e i suoi possono consolarsi con la festa Scudetto. Occorrerà però fare almeno un punto contro i viola. Pjanic e Alex Sandro potrebbero partire dalla panchina, […] L'articolo Pagelle Juventus-Fiorentina voti, tabellino e highlights del match – ...

Serie A - Fiorentina-Bologna 0-0 - Sassuolo-Parma 0-0 : Highlights - Sky Tg24 - : Comincia senza reti la seconda avventura di Montella sulla panchina viola: la Fiorentina gioca meglio ma non riesce a sbloccare il risultato contro il Bologna. Anche al Mapei finisce a porte inviolate ...