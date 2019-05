Diego Della Valle è una furia | lettera contro gli ultras | “avete fatto un casino | adesso

sportfair

(Di sabato 11 maggio 2019)ha alzato la voce per difendere l’operatofamiglia in merito alle recenti vicendeFiorentinafuribondochi critica la Fiorentina e nello specifico la sua proprietà. Con una lungaha tuonatochi a suo dire sta remandoda tempo. “Ora basta! Non so come faccia mio fratello a trattenersi di fronte a quello che sta accadendo, sicuramente è per il suo attaccamento alla Fiorentina che in tutti questi anni è stata la sua passione. Io invece non lo accetto, dopo quello che sto vedendo e la situazione assurda che è stata volutamente ingigantita da chi vuole sfasciare tutto creando un clima che non serve a niente, se non a destabilizzare la Società e la squadra che ha ancora tre partite da giocare e che noi tutti dobbiamo sostenere con forza fino alla fine del campionato perché questi giovani lo ...

mannocchia : Grazie a Propaganda per aver dato spazio al nostro racconto della guerra di Tripoli e delle sue conseguenze. E graz… - Barbabalu : RT @mannocchia: Grazie a Propaganda per aver dato spazio al nostro racconto della guerra di Tripoli e delle sue conseguenze. E grazie a Die… - liberainfo : RT @mannocchia: Grazie a Propaganda per aver dato spazio al nostro racconto della guerra di Tripoli e delle sue conseguenze. E grazie a Die… -