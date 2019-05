Prima tappa Washington

Giro d’Italia 2019 : Prima tappa Bologna-Bologna. Orari di partenza e di arrivo. I comuni - le vie e le province che verranno attraversati : Sabato 11 maggio si correrà la prima tappa del Giro d’Italia 2019, si incomincia con una cronometro individuale: 8 km contro il tempo, partenza e arrivo a Bologna. Sarà il capoluogo emiliano a tenere a battesimo la Corsa Rosa, la lotta per il simbolo del primato incomincerà con un’insidiosa prova contro il tempo che prevede l’arrivo sul San Luca: la seconda parte di gara sarà infatti caratterizzata dall’ascesa che conduce ...

Giro d’Italia 2019 - Prima tappa : percorso - altimetria e favoriti : Giro d’Italia 2019, prima tappa: percorso, altimetria e favoriti Finalmente ci siamo, è tempo di Giro d’Italia! La corsa rosa, giunta quest’anno alla 102a edizione, vedrà partire il proprio lungo percorso di tre settimane da Bologna. In totale il gruppo percorrerà 3518 chilometri suddivisi nelle classiche ventuno tappe, per un totale di 46.500 metri di dislivello. Il capoluogo emiliano ospiterà dunque La Grande Partenza, con ...

Giro d’Italia - Prima tappa Bologna : cronometro con scalata sul San Luca - in tv su Rai 2 : Sabato 11 maggio la grande partenza del Giro d'Italia edizione numero 102 sarà da Bologna, città che torna ad essere sede inaugurale della Corsa Rosa un quarto di secolo dopo l’edizione del 1994, che vide Endrio Leoni vincitore di quella prima tappa e il russo Evgenij Berzin trionfatore finale davanti a Marco Pantani. La prima tappa del Giro 2019 sarà una breve ma impegnativa cronometro individuale collinare, che si svolgerà sulla distanza di ...

GTCup 2019 - Sabato 11 maggio la Prima tappa a Vallelunga : Finalmente ci siamo: Sabato 11 maggio avrà ufficialmente inizio la stagione 2019 della GTCup, con la prima tappa in programma presso lAutodromo di Vallelunga. Si tratta della settima edizione dellevento ideato da Top Gear, da questanno supportato da un partner deccezione con una grande esperienza nelle competizioni e nei prodotti alto di gamma: Pirelli, infatti, sarà in pista assieme a noi per fornire il suo know how in materia a tutti i ...

Ciclismo : grande successo per la Prima tappa del trofeo dello Scalatore ACSI 2019 : Da ringraziare inoltre il sindaco di Elena Corrado sempre disponibilissimo e al servizio dello sport, nonché il servizio della pubblica assistenza della Croce D'oro, il dottore e tutto lo staff dell'...

Lorena Wiebes vince in volata la Prima tappa del Tour de Yorkshire femminile - : Ha solo 20 anni ma in questo momento è già tra le migliori al mondo in volata: Lorena Wiebes ha aggiunto oggi un'altra vittoria al proprio palmarès conquistando la prima delle due tappe del Tour de Yorkshire femminile . Per l'atleta della Parkhotel Valkenburg si ...

Giro d'Italia - Prima tappa a Bologna : cronometro con arrivo in salita sul San Luca : Pochi giorni di attesa per l’inizio del 102° Giro d’Italia. L’appuntamento con la 1ª tappa della corsa rosa è fissato per sabato 11 maggio 2019. Si comincerà con una cronometro breve (8 km) sul territorio di Bologna, che sarà allo stesso tempo impegnativa: l’arrivo sarà in salita al Santuario di San Luca. Si partirà subito alla grande, con una frazione contrassegnata da 3 stelle di coefficiente, al termine della quale si avrà già una classifica ...

Tour de Yorkshire – Jesper Asselman si impone nella Prima tappa - secondo l’italiano Filippo Fortin : Il corridore olandese della Roompot-Charles si impone in volata, precedendo l’italiano Filippo Fortin della Cofidis La prima tappa del Tour de Yorkshire se la prende Jesper Asselman, che taglia per primo il traguardo precedendo in volata Filippo Fortin. Un finale davvero incerto, considerando che l’olandese centra la bandierina di un tifoso negli ultimi metri, tenendola nel manubrio fino all’ultimo metro, rischiando e non ...

A Torino sbarca il Sultano di Sharjah - Prima tappa a Palazzo civico : A Palazzo civico arriva lo sceicco di Sharjah, sua altezza Sultan bin Muhammad Al Qasimi. Il sovrano, che è membro del Consiglio Supremo degli Emirati Arabi Uniti, sarà ricevuto dalla sindaca Chiara ...

Tour de Romandie : Roglic vince la Prima tappa in volata : Tour de Romandie, Primoz Roglic ha vinto la prima tappa aggiudicandosi anche la vetta della classifica generale Dopo il prologo di ieri, è iniziata oggi il Tour de Romandie con la prima tappa della corsa da Neuchatel a La Chaux De Fonds. Il vincitore è stato Primoz Roglic, il quale in volata ha superato Gaudu e Rui Costa classificatisi rispettivamente secondo e terzo in classifica. Lo sloveno Roglic è anche al comando della classifica ...

Giro di Romandia 2019 - la Prima tappa. Orario e tv : Neuchatel, 29 aprile 2019 " Il Tour de Romandie 2019 parte domani con un cronoprologo interessante sulle rive del lago di Neuchatel e un percorso tecnico all'interno della cittadina svizzera. Si ...

Windsurf – Campionato italiano slalom : Prima tappa sul lago di Garda : Campionato italiano slalom Windsurf al via con la prima tappa che avrà luogo sul lago di Garda organizzata dal Circolo Surf Torbole La prima tappa del Campionato italiano slalom Windsurf apre ufficialmente la stagione delle gare nazionali delle varie specialità del circuito AICW, Associazione Italiana Classi Windsurf. Abbinato alla manifestazione è lo storico Trofeo Neirotti, giunto alla sua ventiquattresima edizione, tra i trofei più ...

Diretta Cake Star : ripercorriamo la Prima stagione con la tappa di Torino : Settimana scorsa si è conclusa con la tappa di Roma la seconda stagione di Cake Star, il cooking game condotto da Katia Follesa e Damiano Carrara, che va alla scoperta delle migliori pasticcerie d'Italia; ma per non deludere le aspettative dei numerosi spettatori, da stasera Real Time riproporrà, con un episodio a settimana, tutta la prima stagione. Si partirà da Torino, città che grazie alla sua produzione dolciaria attira una grandissimo ...

Giro d’Italia 2019 - ottava tappa Tortoreto Lido-Pesaro : tanti ‘mangia e bevi’ Prima della probabile volata : L’ottava tappa del Giro d’Italia 2019, che si svolgerà sabato 18 maggio, sarà la più lunga di questa edizione con 239 km da Tortoreto Lido a Pesaro. Il percorso è sostanzialmente diviso in due parti, visto che i primi 140 km sono praticamente tutti pianeggianti, lungo la costa Adriatica, mentre i restanti sono più impegnativi, con una sequenza di brevi salite fino all’arrivo. Al km 127 ci sarà il primo sprint intermedio di Senigallia, ...