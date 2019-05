Piazzapulita | il pubblico applaude ancora contro i rom Lite Formigli-Borgonovo

Piazzapulita - “i rom non sono uguali a noi”. In studio scatta l’applauso del pubblico e Formigli si dissocia : “Mi fate paura” : “I rom sono diversi, non sono uguali a noi. Insegnano ai figli a fare cose che noi non insegneremmo mai”. A dirlo, a Piazzapulita su La7, è Simone, ospite in trasmissione insieme alla fidanzata Noemi. I due vengono dal quartiere Casal Bruciato, dove i residenti hanno protestato per l’assegnazione di una casa popolare a una famiglia rom. In studio, dopo la frase pronunciata dal ragazzo, è partito l’applauso. Qualche minuto ...