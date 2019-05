LIVE Fognini-Thiem | Masters1000 Madrid 2019 in DIRETTA 4-6 5-7 | l’austriaco va ai quarti

LIVE Fognini-Thiem - Masters1000 Madrid 2019 in DIRETTA. 4-6 5-4 - fasi incertissime del secondo set : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid tra il nostro Fabio Fognini e l’austriaco Dominic Thiem. Terza sfida tra i due giocatori, con il bilancio dei precedenti che vede in vantaggio Thiem per 2-1. L’ultima vittoria, però, è andata a Fognini, che l’ha conquistata agli Internazionali d’Italia nella scorsa annata. Quella odierna è una partita che speravano di ...

LIVE Fognini-Thiem - Masters1000 Madrid 2019 in DIRETTA. 4-6 4-3 - primo set per l’austriaco : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid tra il nostro Fabio Fognini e l’austriaco Dominic Thiem. Terza sfida tra i due giocatori, con il bilancio dei precedenti che vede in vantaggio Thiem per 2-1. L’ultima vittoria, però, è andata a Fognini, che l’ha conquistata agli Internazionali d’Italia nella scorsa annata. Quella odierna è una partita che speravano di ...

LIVE Fognini-Thiem - Masters1000 Madrid 2019 in DIRETTA. 4-6 3-2 - primo set per l’austriaco : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid tra il nostro Fabio Fognini e l’austriaco Dominic Thiem. Terza sfida tra i due giocatori, con il bilancio dei precedenti che vede in vantaggio Thiem per 2-1. L’ultima vittoria, però, è andata a Fognini, che l’ha conquistata agli Internazionali d’Italia nella scorsa annata. Quella odierna è una partita che speravano di ...

LIVE Fognini-Thiem - Masters1000 Madrid 2019 in DIRETTA. 4-6 - primo set per l’austriaco : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid tra il nostro Fabio Fognini e l’austriaco Dominic Thiem. Terza sfida tra i due giocatori, con il bilancio dei precedenti che vede in vantaggio Thiem per 2-1. L’ultima vittoria, però, è andata a Fognini, che l’ha conquistata agli Internazionali d’Italia nella scorsa annata. Quella odierna è una partita che speravano di ...

LIVE Fognini-Thiem - Masters1000 Madrid 2019 in DIRETTA. 4-5 - break nel terzo game per l’austriaco : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid tra il nostro Fabio Fognini e l’austriaco Dominic Thiem. Terza sfida tra i due giocatori, con il bilancio dei precedenti che vede in vantaggio Thiem per 2-1. L’ultima vittoria, però, è andata a Fognini, che l’ha conquistata agli Internazionali d’Italia nella scorsa annata. Quella odierna è una partita che speravano di ...

LIVE Fognini-Thiem - Masters1000 Madrid 2019 in DIRETTA. 3-4 - break nel terzo game per l’austriaco : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid tra il nostro Fabio Fognini e l’austriaco Dominic Thiem. Terza sfida tra i due giocatori, con il bilancio dei precedenti che vede in vantaggio Thiem per 2-1. L’ultima vittoria, però, è andata a Fognini, che l’ha conquistata agli Internazionali d’Italia nella scorsa annata. Quella odierna è una partita che speravano di ...

LIVE Fognini-Thiem - Masters1000 Madrid 2019 in DIRETTA. 1-2 - break nel terzo game per l’austriaco : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid tra il nostro Fabio Fognini e l’austriaco Dominic Thiem. Terza sfida tra i due giocatori, con il bilancio dei precedenti che vede in vantaggio Thiem per 2-1. L’ultima vittoria, però, è andata a Fognini, che l’ha conquistata agli Internazionali d’Italia nella scorsa annata. Quella odierna è una partita che speravano di ...

LIVE Fognini-Thiem - Masters1000 Madrid 2019 in DIRETTA. sfida di lusso con vista sulla top10 : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid tra il nostro Fabio Fognini e l’austriaco Dominic Thiem. Terza sfida tra i due giocatori, con il bilancio dei precedenti che vede in vantaggio Thiem per 2-1. L’ultima vittoria, però, è andata a Fognini, che l’ha conquistata agli Internazionali d’Italia nella scorsa annata. Quella odierna è una partita che speravano di ...

LIVE Fognini-Millman - Masters1000 Madrid 2019 in DIRETTA : 6-2 6-2 - facile vittoria per il ligure. Ora la sfida a Thiem : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fabio Fognini-John Millman, match valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid. In palio c’è un posto negli ottavi di finale del torneo spagnolo ed il ligure vuole proseguire il suo cammino dopo il convincente esordio contro Kyle Edmund. Al primo turno, infatti, il numero dodici del mondo ha sconfitto in due set il britannico per 6-4 6-3, in quello che era anche il suo rientro sul ...

LIVE Fognini-Millman - Masters1000 Madrid 2019 in DIRETTA : 6-2 5-2 - doppio break di vantaggio per il ligure nel 2° set : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fabio Fognini-John Millman, match valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid. In palio c’è un posto negli ottavi di finale del torneo spagnolo ed il ligure vuole proseguire il suo cammino dopo il convincente esordio contro Kyle Edmund. Al primo turno, infatti, il numero dodici del mondo ha sconfitto in due set il britannico per 6-4 6-3, in quello che era anche il suo rientro sul ...

LIVE Fognini-Millman - Masters1000 Madrid 2019 in DIRETTA : 6-2 4-1 - doppio break di vantaggio per il ligure nel 2° set : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fabio Fognini-John Millman, match valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid. In palio c’è un posto negli ottavi di finale del torneo spagnolo ed il ligure vuole proseguire il suo cammino dopo il convincente esordio contro Kyle Edmund. Al primo turno, infatti, il numero dodici del mondo ha sconfitto in due set il britannico per 6-4 6-3, in quello che era anche il suo rientro sul ...

LIVE Fognini-Millman - Masters1000 Madrid 2019 in DIRETTA : 6-2 1-0 - il ligure domina il primo set : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fabio Fognini-John Millman, match valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid. In palio c’è un posto negli ottavi di finale del torneo spagnolo ed il ligure vuole proseguire il suo cammino dopo il convincente esordio contro Kyle Edmund. Al primo turno, infatti, il numero dodici del mondo ha sconfitto in due set il britannico per 6-4 6-3, in quello che era anche il suo rientro sul ...

LIVE Fognini-Millman - Masters1000 Madrid 2019 in DIRETTA : 6-2 - il ligure domina il primo set : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fabio Fognini-John Millman, match valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid. In palio c’è un posto negli ottavi di finale del torneo spagnolo ed il ligure vuole proseguire il suo cammino dopo il convincente esordio contro Kyle Edmund. Al primo turno, infatti, il numero dodici del mondo ha sconfitto in due set il britannico per 6-4 6-3, in quello che era anche il suo rientro sul ...

LIVE Fognini-Millman - Masters1000 Madrid 2019 in DIRETTA : 3-2 - break di vantaggio per l’azzurro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fabio Fognini-John Millman, match valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid. In palio c’è un posto negli ottavi di finale del torneo spagnolo ed il ligure vuole proseguire il suo cammino dopo il convincente esordio contro Kyle Edmund. Al primo turno, infatti, il numero dodici del mondo ha sconfitto in due set il britannico per 6-4 6-3, in quello che era anche il suo rientro sul ...