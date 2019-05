Arriva il backstage del video di In questa nostra casa nuova di Laura Pausini e Biagio

optimaitalia

(Di giovedì 9 maggio 2019) È disponibile ildeldi IndiAntonacci, nuovo singolo con il quale hanno anticipato il tour negli stadi al via dal 26 giugno allo Stadio San Nicola di Bari.La clip è stata girata tra Cinecittà World e la stazione di Roma Ostiense, alla presenza di alcuni fortunati fan che hanno potuto prendere parte alle riprese delche ha accompagnato il brano a due voci che andrà a finire nella tracklist del prossimo album in studio diAntonacci che sarà rilasciato nei prossimi mesi.Ad avere l'idea del progetto a due voci è statache, ascoltando il brano, ha voluto inciderla a due voci e trasformarla in un singolo che non era previsto nel percorso congiunto, per il quale era già stato presentato il duetto in Il coraggio di andare.Il tour inizierà il 26 giugno allo Stadio San Nicola di Bari e si ...

