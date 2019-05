Salvini alla Gruber Mi pagano da ministro | non per essere educato

Salvini e la lotta alla droga : 'Emergenza nazionale - chiuderemo i negozi di cannabis' : La droga diventata una emergenza nazionale, devastante soprattutto per i minori . Quindi adesso basta, utilizziamo le maniere forti . Lo ha detto il ministro dell Interno e vicepremier, Matteo ...

Salvini : 'Mi tocca andare dalla Gruber - simpatia portami via'. Lei : 'Si è proposto lui - resti pure a casa' : 'Non ho mica voglia, ma domani alle sei devo andare dalla Lilli Gruber: simpatia portami via'. Mischiando italiano e dialetto, Matteo Salvini dal...

Salvini non ha voglia di andare dalla Gruber - e lei : 'Resti a casa - o al ministero' : Durante un comizio, il Vicepremier Matteo Salvini ha dichiarato senza mezzi termini che non ha voglia di andare nel programma di Lilli Gruber. Informata della notizia, la giornalista ha allora risposto che, dal momento che è stato lui a proporsi, può anche rimanere a casa, oppure al ministero. In questi giorni il Ministro aveva già avuto una diatriba con Fazio sulla questione della partecipazione al suo programma e del suo stipendio. Alla Gruber ...

Salvini : «Non ho voglia di andare dalla Gruber ma mi tocca». La conduttrice : «Resti a casa o al Ministero» : Salvini, Gruber Scintille a distanza tra Matteo Salvini e Lilli Gruber. Il primo ha lanciato la stoccata, la seconda ha reagito con irritazione. Durante un comizio a Giussano, in Brianza, il leader leghista ha comunicato ai suoi sostenitori di non aver voglia di recarsi ospite ad Otto e Mezzo per la puntata che andrà in onda stasera. A stretto giro, la conduttrice del talk show di La7 ha fatto pervenire la propria replica. “Non ho mica ...

Matteo Salvini : Devo andare dalla Gruber - simpatia portami via! : “Non ho mica voglia ma domani Devo andare dalla Lilli Gruber, simpatia portami via“. Così ha detto il vicepremier Matteo Salvini nel corso di un comizio elettorale a Giussano, in Brianza, riferendosi alla sua partecipazione a Otto e Mezzo su La7. “Domani mi tocca che già domenica dovevo andare da Fazio e non sono andato. Mi han detto che c’è rimasto male e che non ho risposto. Non è vero che non ho risposto, gli ho detto che andavo se si ...

L'ultimo appello di Di Maio : no alla conta su Siri. Salvini : con 5S spaccatura su vari temi : La sorte politica del sottosegretario accusato di corruzione dai magistrati capitolini non è però l'unico tasto su cui batte il vicepremier pentastellato. In conferenza stampa alla Camera affiancato ...

Alessandra Ghisleri : "Un elettore giallo-verde su 4 è disorientato dalla guerra tra Salvini e Di Maio" : "E' disorientato un elettore su quattro dei due partiti di governo. Non c'è dubbio: la parola chiave per definire l'umore generale del paese è disorientamento". Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Resarch, traccia i contorni della situazione politica italiana a venti giorni dalle elezioni e

L'allarme di Salvini : 'A Napoli a spasso migliaia di condannati : è un problema' : 'In giro per Napoli ci sono liberi oggi non alcune centinaia ma parecchie migliaia di condannati in via definitiva che non sono in carcere ma a spasso': è quanto ha detto il vicepremier Matteo Salvini,...

La Chirico sfida Salvini sul Pil "Più risorse alla giustizia" : Credo che davvero questo governo faccia male all'economia. Chi governa si scorda che la ricchezza la producono solo le imprese'.

Caso Siri - Conte : "Non andremo alla conta"<br>Salvini : "Io sono assolutamente tranquillo" : Aggiornamento - Mentre il Premier Giuseppe Conte promette che mercoledì in Consiglio dei Ministri non si andrà "alla conta" sul Caso Siri, il suo vice pentastellato Luigi Di Maio, sull'ipotesi di andare ai voti, dice:"Sconsiglierei. Non abbiamo mai parlato né di rimpasti né di crisi di governo. Noi non abbiamo nessuna strategia verso Salvini. Semplicemente il tema Siri riguarda la corruzione e addirittura si parla di mafia. Su questa roba noi ...

Processo Montante - Morra : 'Salvini va sentito dalla commissione antimafia' : ... a mio parere, c'è troppo silenzio da parte della politica e dell'informazione generalista'. 'Inoltre - aggiunge - è un segnale di vicinanza all' eccellente lavoro che sta svolgendo la procura di ...

Matteo Salvini all'angolo - Giuseppe Conte allo scoperto : "Se si arriva alla conta allora sarà la Lega a..." : Da qualche giorno Giuseppe Conte gioca a carte scoperte, e il suo avversario è Matteo Salvini. Su tutti i fronti. Le tasse, ad esempio: "Siamo bravi ad abbassare le tasse in un comizio - si è sfogato il premier con il suo staff -, presenti una proposta da portare sul tavolo del governo, con le coper

Salvini contro Fabio Fazio : 'Riduciti lo stipendio - chiacchierone di sinistra' - Il conduttore : 'Ci vediamo alla prossima stagione' : ... i recenti fatti tragici di Napoli, e naturalmente tutta l'attualità politica. Naturalmente la sua posizione è legittima, confido che ci sia un'occasione nella prossima stagione". Paragone, M5s,: "...

Luciana Castellina e Rossana Rossanda alla Casa Internazionale delle donne : "Salvini? Fa paura. Zingaretti? Poco energico"" : Zingaretti? “Poco energico, al Pd serve altro”. Salvini? “Sta sdoganando il fascismo, forse non ci rendiamo conto dell’enormità. Mi fa paura”. Il populismo e i 5Stelle: è iniziata la fase calante? “È un fenomeno non solo nostro che potrebbe durare ancora”. Parla con un filo di voce, Rossana Rossanda, quasi a monosillabi. Ma il suo sguardo e i suoi occhi trasmettono la ...