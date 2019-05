Meghan e Harry presentano al mondo il loro figlio

huffingtonpost

(Di mercoledì 8 maggio 2019) “E’ molto tranquillo, con un carattere dolcissimo”: cosìhanno presentato al pubblico ilBaby Sussex. La coppia, con il bimbo avvolto in una coperta bianca, si è presentata alla stampa al castello di Windsor, davanti la porta chiusa della St.Georgès Hall.″È un sogno”, ha aggiuntopresentando ilpiccolo, settimo nella linea di successione al trono. Non hanno rivelato il nome di il bambino, conosciuto per ora come Baby Sussex.ha cullato il bambino apparentemente addormentato, avvolto in una coperta bianca e con un berretto in tinta.ha detto che la maternità è “magica”. A chi somiglia? ”È troppo presto per dirlo”, ha spiegato. “I suoi sguardi cambiano ogni giorno, quindi chi lo sa?”. Baby Sussex è nato lunedì ...

