nato il Royal Baby di Meghan e Harry!

nato il royal baby - figlio di Meghan Markle e Harry : «È maschio e pesa 3 - 2 kg» : È Nato il royal baby: primo figlio di Meghan Markle e del principe Harry. Si tratta di un maschio: l'ex attrice californiana l'ha dato alla luce intorno alle 5 di questa mattina. Il...

Meghan Markle e Harry sono genitori : il royal baby è nato ed è maschio : Meghan Markle e Harry sono diventati genitori di un bel maschietto. Mamma e bebè stanno bene. baby Sussex è nato alle 5.26 di questa mattina e pesa 3,26 kg. Harry era presente al momento della nascita per cui si è preparato da mesi, prendendo lezioni di yoga. Accanto alla Duchessa del Sussex, c’è la mamma Doria Ragland. La sua presenza, ha raccontato una fonte vicina al Sun, ha portato serenità positività a Meghan che da circa una ...

Il royal baby di Meghan Markle e del Principe Harry è nato ed è maschio : È un maschio il primo royal baby del Principe Harry e di Meghan Markle (QUI chi è), duca e duchessa di Sussex sposatisi il 19 maggio 2018 e che negli scorsi mesi la cronaca rosa voleva in odore di crisi a nemmeno un anno dalle nozze. L‘ex attrice californiana ha dato alla luce il bebè nella mattina di lunedì 6 maggio, secondo quanto annunciato dal post condiviso dal profilo Instagram di coppia. Il piccolo pesa 3 kg e 300 grammi ed è il ...

