Serie A | Lazio-Atalanta 1-3 | disastro Wallace | Gasp vede la Champions

Risultati Serie A 35ª Giornata – Atalanta strepitosa - Lazio spazzata via : Frosinone in Serie B : L’Atalanta batte la Lazio e blinda il quarto posto, Frosinone matematicamente in Serie B: i Risultati delle partite di Serie A della 35ª Giornata Dopo la vittoria dell’Empoli sulla Fiorentina nel lunch match, il pomeriggio della 35ª Giornata di Serie A prosegue con un tris di match ricchi di gol ed emozioni. Il risultato più importante arriva dal big match fra Lazio e Atalanta che mette in palio punti importanti per l’Europa. ...

Serie A - dove vedere Lazio-Atalanta in Tv e in streaming : Mancano solo quattro giornate alla fine del campionato, ma la lotta per un posto Champions si è fatta davvero accesissima e diventa così fondamentale sfruttare al massimo le poche occasioni rimaste. Non può quindi che essere considerato un vero scontro diretto il match tra Lazio e Atalanta, che saranno una contro l’altra oggi all’Olimpico. I […] L'articolo Serie A, dove vedere Lazio-Atalanta in Tv e in streaming è stato ...

Serie A - oggi è il 5 maggio : 17 anni fa la Lazio non si scansò... : Sono passati diciassette anni da quel Lazio-Inter. Eppure il 5 maggio ha ancora un gusto terribilmente amaro per ogni tifoso nerazzurro. E oggi che si è appena tornati a parlare di calciatori che 'si ...

La polemica tra Roma e Lazio finisce alla procura federale : sospetti e intrighi non nuovi alla Serie A : Roma e Lazio polemizzano a distanza, con il tecnico giallorosso Claudio Ranieri che non ha spento affatto le chiacchiere attorno al derby “Così è stato e così fu”. Basta un commento sibillino di Claudio Ranieri su un episodio di nove anni fa per innescare un’infuocata polemica a distanza tra Roma e Lazio, già finita sul tavolo della procura federale. Per capire, bisogna fare un salto indietro nel tempo. Maggio 2010: la ...

Quote Serie A – Derby della Mole - l’impresa del Torino allo Stadium è a 5.00. Lazio-Atalanta in equilibrio su Sisal Matchpoint : Quote Serie A – Nella corsa Champions si è inserito a sorpresa anche il Torino che, a soli 3 punti dal quarto posto, sta legittimamente facendo un pensierino a quella che sarebbe un’impresa. La squadra granata trova però sulla sua strada la Juventus, già Campione d’Italia, in un Derby della Mole che si presenta più sentito che mai. Il Torino non vince da ben 24 anni in casa dei bianconeri e, anche stavolta, le Quote Sisal Matchpoint ...

Probabili formazioni Lazio-Atalanta - Serie A 05/05/2019 : Lazio-Atalanta, Serie A 05/05/20\2019Qui Lazio- Milinkovic è ancora out, così come Radu. Lulic squalificato e, con Lukaku ai box, sulla sinistra si apre un buco: Romulo, chiamato a cambiare fascia lasciando la destra a Marusic, è in pole position su Durmisi, che è tornato ad allenarsi col gruppo. Davanti per Simone Inzaghi ballottaggio tra Correa e Immobile con quest’ultimo favorito per giocare al fianco di Caicedo. A centrocampo riecco ...

Serie A - calendario delle sei squadre in lizza per il 3° e 4° posto : Toro-Lazio all'ultima : E' la lotta per la Champions League ad infiammare il finale del campionato di Serie A. Quattro giornate alla fine del torneo e ancora tante emozioni da vivere. Del resto basta guardare alla classifica per capirlo. Con la Juventus già vincitrice dello scudetto e con il Napoli già qualificato alla prossima Champions, restano da assegnare gli ultimi due posti. La classifica vede al terzo posto l'Inter a quota 62 punti, quindi Atalanta quarta a 59 e ...

Video/ Sampdoria Lazio - 1-2 - : gli highlights - doppietta di Caicedo - Serie A - : Video Sampdoria Lazio, risultato finale 1-2,: gli highlights e i gol della partita che si è giocata a Marassi per la 34giornata del campionato di Serie A.

Serie A. doppietta Caicedo - Lazio vince 2-1 in casa Samp : La Lazio resta in corsa per la Champions grazie alla vittoria per 2-1 a Genova contro una Sampdoria in 10 per meta' gara (espulso Ramirez.

Calcio - Serie A 2019 : la Lazio supera la Sampdoria - un punto per Chievo - Parma - Spal e Genoa : Trentaquattresima giornata di gare nella Serie A di Calcio 2019, che in questa domenica pomeriggio ha vissuto tre partite ricche di gol e di spettacolo, dopo il lunch match tra Frosinone e Napoli, in cui è arrivato il successo dei campani, per 2-0. Due pareggi invece nelle gare delle 15, a cominciare dall’1-1 tra il già retrocesso Chievo Verona e Parma, in cui il colpo di testa di Juraj Kucka è stato pareggiato da Riccardo Meggiorini, al ...

Serie A Chievo - Di Carlo : «La vittoria con la Lazio ha portato fiducia» : VERONA - " Vincere a Roma è stato positivo ed ha portato molta fiducia, nonostante la retrocessione già matematica ". Questa l'opinione di Domenico Di Carlo , tecnico di un Chievo reduce dalla grande ...