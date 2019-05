Vela – Camboni super alla Semaine Olympique Francaise | l’azzurro trionfa con due regate

Vela - Semaine Olympique Française 2019 : Mattia Camboni rallenta ma è sempre in testa davanti a Daniele Benedetti! Quinta Marta Maggetti : La quarta giornata della Semaine Olympique Française 2019 è andata in archivio con lo svolgimento regolare di tutte le regate previste dal programma in quel di Hyeres, località francese balneare situata in Costa Azzurra. I migliori interpreti delle categorie RS:X e Laser si stanno sfidando nella 51esima edizione di una competizione molto importante per verificare la propria condizione in vista del prosieguo della stagione pre-olimpica, ...

Vela - Semaine Olympique Française 2019 : Daniele Benedetti sale al secondo posto alle spalle di Mattia Camboni - Marta Maggetti rimane quarta : Prosegue in maniera estremamente positiva il cammino degli azzurri alla Semaine Olympique Française 2019, appuntamento del calendario velistico internazionale in corso di svolgimento presso la località francese di Hyeres affacciata sul Mar Mediterraneo. Nella terza giornata di gare si sono disputate ancora tre regate nella classe RS:X, l’unica nella quale sono presenti atleti italiani, e due nelle classi Laser e Laser Radial. Archiviata la ...

Vela - Semaine Olympique Française 2019 : Mattia Camboni vola in testa e prova la fuga! Terzo Benedetti - in crescita Maggetti tra le donne : Seconda giornata estremamente positiva per l’Italia in occasione della 51^ edizione della Semaine Olympique Française, manifestazione importante per verificare la propria condizione in vista dei prossimi appuntamenti di rilievo del calendario internazionale velistico. Cielo sereno ed un vento di 7-8 nodi hanno consentito il regolare svolgimento delle prove previste dal programma odierno in quel di Hyeres, località balneare francese della ...

Vela - Semaine Olympique Française 2019 : ottima partenza di Mattia Camboni che chiude al secondo posto la prima giornata : Si è aperta nella giornata di ieri la Semaine Olympique Française 2019, competizione del calendario velistico internazionale che si svolge nella località francese di Hyères, sulla Costa Azzurra. L’appuntamento rappresenta una tappa importante nella stagione e fornisce agli atleti una perfetta occasione per testare la condizione dopo la preparazione invernale. Le classi in gara sono quattro (Laser, Laser Radial ed RS:X maschile e femminile) ...

Vela - Europei RS : X 2019 : Mattia Camboni delude le aspettative - azzurri lontani dalla lotta per le medaglie : Si sono conclusi nella giornata di sabato gli Europei RS:X 2019 di Vela andati in scena a Palma di Maiorca (Spagna). La rassegna ha visto partecipare i migliori interpreti della disciplina olimpica a livello continentale e ha offerto al pubblico uno spettacolo appassionante nonostante condizioni di vento piuttosto complesse per quasi tutta la settimana. L’Italia si presentava al via con diverse ambizioni di medaglia, ma gli azzurri non ...

Vela - Europei RS : X 2019 : Italia in corsa per il podio con Daniele Benedetti e Marta Maggetti - guadagna terreno Mattia Camboni dopo un avvio difficile : La seconda giornata dei Campionati Europei 2019 di RS:X, in corso di svolgimento a Palma di Maiorca (Spagna), è andata in archivio con lo svolgimento di quattro regate di qualificazione divise equamente tra la competizione maschile e femminile open. Il programma originale prevedeva tre regate per ciascuna categoria ma le condizioni meteo complicate odierne non hanno permesso il regolare svolgimento di tutte le prove. dopo una prima giornata ...