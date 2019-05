Dal Portogallo arrivano indicazioni sul prezzo di Samsung Galaxy Fit

Dal Portogallo sono sicuri : "Ronaldo ha dato il benestare per Joao Felix" : L'indiscrezione arriva direttamente dal Portogallo . 'A Bola' assicura: Cristiano Ronaldo appoggerebbe l'eventuale arrivo di Joao Felix alla Juventus. La testata portoghese spiega come, secondo fonti ...

Hockey pista - Torneo di Montreux 2019 : Italia sconfitta in semifinale Dal Portogallo per 3-2 : Termina in semifinale il cammino della Nazionale Italiana di Hockey su pista nel classico Torneo di Montreux, a seguito della sconfitta per 3-2 contro il Portogallo, dopo una partita molto palpitante, e decisa solamente nelle battute finali. Dopo una prima fase di studio prolungato, la sfida si accende a poco più di tre minuti dalla fine, quando Elia Cinquini rimedia un cartellino blu e Gonçalo Alves trasforma il tiro diretto. Passano appena sei ...