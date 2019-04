leggo

(Di martedì 30 aprile 2019) Giorgio, Carloe Leonardoancora insieme in una nuovanée teatrale. Il successo dei tre campioni dello spettacolo italiano va avanti: dopo i Palasport, porteranno ...

leggoit : Panariello, Conti e Pieraccioni in tour nei teatri: le date e i biglietti per gli spettacoli - roma_magazine : SPETTACOLI - Panariello, Conti, Pieraccioni: da novembre 'IL TOUR' in versione teatrale, i primi show a Milano, Nap… - InterMagazine2 : SPETTACOLI - Panariello, Conti, Pieraccioni: da novembre 'IL TOUR' in versione teatrale, i primi show a Milano, Nap… -