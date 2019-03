Amici 18 | Ricky Martin arriva a Roma | l’incontro con la squadra bianca e il jet lag

tvzap.kataweb

(Di sabato 30 marzo 2019) La curiosità di questa edizione del Serale diè – almeno alla vigilia – il direttore artistico della: la super star internazionale. L’attesa è tutta per lui, vedere come si esprime in italiano, come interagirà con i ragazzi, se si esibirà sul palco magari in un duetto con uno dei suoi allievi. Non ce ne voglia l’altro direttore artistico Vittorio Grigolo, ma per ora è lui che aspettiamo al varco., il messaggio di Laura Pausinidue giorni fa è atterrato acon marito Jwan Yosef e figli Valentino, Matteo e Maria al seguito ed ha avuto il benvenuto nel nostro Paese direttamente da una sua collega Laura Pausini, sua compagna a The Voice Mexico. E proprioe Laura si incontreranno stasera durante la prima puntata puntata dinei panni di direttore artistico, Laura in quello di ospite ...

lasiciliait : Ricky Martin in Italia: è uno dei coach di Amici - amsterdals : Quasi vent’anni e sì, stasera non uscirò per guardare amici. Truccarsi, prepararsi quando posso godermi un figo come Ricky Martin in pigiama - RollingStoneita : Stasera inizia il serale di #Amici18 e per il tenore @VittorioGrigolo, che dovrà sfidare un ben più famoso… -