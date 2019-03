Il Cagliari espugna 3-0 il Bentegodi | Chievo tramortito e serie B vicina

L'Atalanta espugna 1-0 il campo del Cagliari. Nerazzurri a un punto dalla Champions : L'Atalanta di Gian Piero Gasperini non si ferma più e dopo aver battuto, con un perentorio 3-0, la Juventus in Coppa Italia vince anche in campionato in casa dell'ostico Cagliari di Rolando Maran. A decidere la sfida, però, ci ha pensato un esterno difensivo come Hateboer che ha spedito in gol un grande assist dalla sinistra di Castagne. La sfida è stata tirata, equilibrata e con poche occasioni da rete con L'Atalanta che è riuscita a vincere ...