Permessi di soggiorno fittizi | 5 arresti

ansa

(Di martedì 26 marzo 2019) MODENA, 26 MAR - Esamisulla conoscenza della lingua italiana per far ottenere il permesso di. La polizia di Stato, delegata dal pm Francesca Graziano, ha proceduto a Modena all'...

Tiz91946574 : RT @Agenzia_Ansa: Esami fittizi per permessi di soggiorno a 6mila stranieri, 5 arresti a #Modena e 25 persone indagate. Salvini: 'Altro che… - AngelaAnpoche : RT @Agenzia_Ansa: Esami fittizi per permessi di soggiorno a 6mila stranieri, 5 arresti a #Modena e 25 persone indagate. Salvini: 'Altro che… - frenz_70 : Esami fittizi per permessi di soggiorno. Olè. -