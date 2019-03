"Il bipolarismo sta tornando. I 5 stelle decidano da che parte stare" : "Il Pd deve saper declinare i suoi valori in questo tempo della storia. Vengono oggi messi in discussione valori fondamentali, sociali, civili e umani. E questo vale anche per lo ius soli". Walter Veltroni, intervistato da Repubblica, sottolinea che "su temi come questo non bisogna avere paura di mettersi controcorrente. La sinistra non deve mai avere paura di essere se stessa". Alle primarie "ho votato per Zingaretti, con convinzione", ha detto ...