I soldi del risarcimento non li restituisco Dovranno passare sul mio

Milan - la stangata della società dopo la rissa Kessié-Biglia : quanti soldi dovranno pagare : Il Milan non ha lasciato passare sottotraccia la lite tra Kessié e Biglia, durante il derby di domenica scorsa: i due giocatori saranno puniti con una multa, calcolata in base al rispettivo stipendio. Ieri Maldini e Leonardo hanno convocato a Casa Milan, l' argentino e l' agente dell' ivoriano, Geor

Massimo Bernardini si scusa con Laura Pausini ma attacca i suoi brani : “Non ha capito niente - parlavo della canzone da 4 soldi” : Massimo Bernardini si scusa con Laura Pausini dopo lo scambio di messaggi su Twitter della scorsa estate. Lo storico conduttore di Tv Talk, ospite del programma guidato da Caterina Balivo ieri, mercoledì 20 marzo, ha finalmente spiegato il messaggio contro Laura Pausini e si è scusato con la cantante italiana. Non si riferiva all'abbigliamento dell'artista bensì alla canzone che presentava ai Wind Music Awards lo scorso giugno. Su Twitter, ...

Biathlon - Coppa del Mondo : quanti soldi guadagnano le atlete? Quanto vale la Sfera di Cristallo? Che lotta tra Wierer e Vittozzi : Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer stanno lottando per la Coppa del Mondo 2019 di Biathlon, le azzurre si trovano appaiate in testa alla classifica generale quando mancano soltanto tre gare al termine della stagione cioè quelle in programma durante il fine settimana a Oslo. Si incomincia proprio oggi in terra norvegese con la sprint e le nostre portacolori saranno protagoniste di un vibrante testa a testa che risulterà determinante per la conquista ...

Scoperto nuovo bersaglio per la cura del diabete - ma i “soldi sono finiti - la ricerca si ferma” : di Chiara Moretti – La passione non le manca e le ha fatto raggiungere traguardi inimmaginabili a soli 34 anni. Mamma della piccola Emma e in attesa di Giulio, la ricercatrice Francesca Sacco dell’Università Tor Vergata di Roma ha Scoperto un possibile nuovo bersaglio per la cura del diabete di tipo 2, la forma più comune della malattia. “Con la ricerca sui topi sani e malati, ho notato che è centrale il ruolo della proteina ...

La solita sentenza del Tas. Psg - salvati gli sceicchi : soldi - ma quale fair play... : Tas ha accolto il ricorso del Paris Saint-Germain, chiudendo di fatto la disputa con la Uefa sul fair play finanziario. Il club transalpino si era rivolto al Tribunale arbitrale dello Sport di Losanna contro la decisione dell' organo di controllo finanziario della Uefa di riaprire lo scorso settembr

Tercas - la Corte Ue : “Bruxelles sbagliò - soldi del Fondo interbancario non erano aiuto di Stato”. Abi : ‘Vestager si dimetta’ : I fondi concessi dal Fondo interbancario alla Popolare di Bari per il salvataggio di Banca Tercas nel 2014, bocciato all’epoca dall’Antitrust Ue, non rappresentavano un aiuto di Stato. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Ue accogliendo il ricorso dell’Italia e dell’istituto di credito pugliese, sostenuto dalla Banca d’Italia, e annullando quindi la decisione della Commissione europea. Poiché, ha ...

Scala - passo indietro del Cda. Sala : «Restituiamo i soldi all’Arabia Saudita» : La decisione del Consiglio di amministrazione sui due bonifici da tre milioni e centomila euro. «La decisione presa all’unanimità»

Sci alpino - Classifica montepremi Coppa del Mondo : quanti soldi hanno guadagnato gli sciatori? Dominik Paris secondo - cifra da urlo : Dominik Paris ha concluso un’annata meravigliosa in cui si è laureato Campione del Mondo di superG e ha vinto la Coppa del Mondo nella medesima specialità. L’altoatesino ha ribadito di essere un fenomeno assoluto dello sci alpino, un fuoriclasse unico nel suo genere che ha fatto sognare l’Italia per tutto l’anno e bisogna aggiungere che si è imposto anche nelle discese di Bormio e di Kitzbuehel, due grandi classiche del ...

Magistrati di Trani arrestati - il re pugliese del grano denuncia : "Chiesero soldi per liberare me e i miei fratelli" : Francesco Casillo fu arrestato nel 2006 nell'ambito di un'inchiesta condotta da Antonio Savasta: Michele Nardi convalidò l'arresto. Dopo poco furono arrestati anche i fratelli: 150mila euro a testa per scarcerarli. Su Rep l'intervista completa

Sul Fatto del 18 Marzo – Imane : “Così il siriano mi offriva soldi per ritrattare le accuse a B” : I verbali – Le pressioni dell’uomo dei misteri “Un siriano mi pregò di tornare da B. e ritrattare per soldi” Nel 2012, in Tribunale a Milano, la ragazza raccontò ai pm di essere stata avvicinata (e minacciata) da Saed di Gianni Barbacetto e Maddalena Oliva Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Grandi inchieste. “L’auto in doppia fila è reato. A Roma in dieci già a processo. La Procura: interruzione di pubblico servizio” ...

Napoli - soldi falsi all'ombra del Vesuvio : sequestrati 36 milioni nella stamperia clandestina : Trentasei milioni di euro falsi sono stati trovati una stamperia clandestina a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. Gli investigatori della Guardia di Finanza, coordinati dalla Procura della ...