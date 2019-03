Coppa del Mondo scherma paralimpica | Bebe Vio trionfa a Pisa È il 21° successo

Bebe Vio infinita - a Pisa altro successo in Coppa del Mondo : Nel complesso, per la Vio è la vittoria numero 21 in Coppa del Mondo. 'Questa di Pisa per me è la gara più bella dell'anno, perché è l'unica dove c'è un tifo incredibile e soprattutto perché è in ...

Ginnastica - Vanessa Ferrari e Lara Mori : corsa lanciata verso le Olimpiadi 2020. L’Italia brilla in Coppa del Mondo - passi verso Tokyo : La prima parte della Coppa del Mondo 2018-2020 di Ginnastica artistica (sì, il massimo circuito itinerante riservato alle singole specialità è formalmente spalmato su ben tre stagioni…) si è conclusa con la tappa di Doha: siamo arrivati a metà del cammino, si sono disputate le prime quattro gare delle otto in programma. Il bilancio, dopo aver disputato tre eventi in un mese (calendario eccessivamente compresso), è molto soddisfacente in ...

Scherma paralimpica - Coppa del Mondo : Bebe Vio vince a Pisa : Pisa - Bebe Vio vince ancora. La campionessa azzurra di Scherma paralimpica si è imposta nella tappa di Coppa del Mondo andata in scena a Pisa battendo nella finale del fioretto - categoria B - la cinese Xiao Rongo 15-5. Una vittoria, la terza in quattro gare in questa stagione e la numero 21 in Coppa, che ...

Biathlon - Inseguimento : vince la Wierer. Per la Coppa del Mondo si decide domani : Biathlon, la Coppa del Mondo ha una nuova leader Biathlon, doppietta Wierer-Vittozzi Tutte le notizie di Sci Per approfondire

Biathlon - Coppa del Mondo 2019 - Dorothea Wierer : “Contenta di essere riuscita a conquistare la Coppa di specialità” : Dorothea Wierer ha vinto la Coppa di specialità dell’inseguimento al termine della gara odierna valida per la Coppa del Mondo di Biathlon ma non è riuscita a chiudere il discorso per la classifica generale: l’azzurra resta comunque la favorita numero uno davanti alla compagna di squadra Lisa Vittozzi ed alla slovacca Anastasiya Kuzmina. Di seguito le dichiarazioni a fine gara dell’azzurra al sito federale: “Sono contenta ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oslo 2019 : Johannes Boe trionfa davanti al fratello Tarjei nell’inseguimento ed è record. Lukas Hofer sesto : Johannes Boe vince anche questa ed entra nella storia. Nell’appuntamento norvegese di Oslo-Holmenkollen il padrone di casa conquista il successo nell’inseguimento dell’ultima tappa di Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. Lo scandinavo entra di diritto nella storia di questo sport ottenendo 15° successo stagionale nelle gare individuali e migliorando il primato stabilito dal francese Martin Fourcade nella stagione 2016-2017 di ...

Biathlon - Lisa Vittozzi vince la Coppa del Mondo generale se… Tutti i possibili incastri e combinazioni : La corsa per la Coppa del Mondo di Biathlon si appresta a vivere domani la volata finale: Dorothea Wierer è in testa con margine, ma al termine della pursuit odierna restano ancora in corsa per il successo finale Lisa Vittozzi e la slovacca Anastasiya Kuzmina. Analizziamo dunque la situazione attuale: CLASSIFICA generale 1 WIERER Dorothea Italy ITALY 894 2 Vittozzi Lisa Italy ITALY 852 3 KUZMINA Anastasiya Slovakia SLOVAKIA 844 CLASSIFICA ...

Fioretto – Coppa del Mondo paralimpica - Bebe Vio trionfa a Pisa nel fioretto : Coppa del Mondo paralimpica, Bebe Vio ha ottenuto quest’oggi la medaglia d’oro nel fioretto Categoria B Bebe Vio ha ottenuto quest’oggi in quel di Pisa un’altra vittoria in Coppa del Mondo paralimpica. Nel fioretto Categoria B, non c’è storia, con l’azzurra capace di bissare la vittoria del mese di febbraio in quel di Sharja (Emirati Arabi Uniti) vincendo oggi a Pisa la medaglia d’oro. Nulla ha ...

Ginnastica artistica - Classifica Coppa del Mondo : Vanessa Ferrari perde il primo posto - Lara Mori terza. Azzurre in corsa per le Olimpiadi : Vanessa Ferrari ha perso la leadership della Classifica di Coppa del Mondo al corpo libero dopo la gara odierna a Doha. L’azzurra ha conquistato un buonissimo terzo posto in Qatar ma è scivolata al secondo posto nella generale a sei punti di distacco dalla statunitense Jade Carey che è balzata al comando grazie al trionfo ottenuto all’Aspire Dome. La 28enne conserva due lunghezze di vantaggio su Lara Mori, seconda in Medio Oriente e ...

