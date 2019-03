Calcio femminile | Juventus-Fiorentina all' Allianz Stadium | sarà record di spettatori

Calcio femminile - Serie A 2019 : Juventus-Fiorentina match di cartello - il Milan affronta l’Orobica in trasferta : Nel prossimo weekend andrà in scena il 19° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A e la giornata che ci apprestiamo a vivere potrebbe essere decisiva ai fini della lotta “Scudetto“. All’Allianz Stadium di Torino la Juventus e la Fiorentina si confronteranno nel posticipo domenicale delle ore 15.00. Una cornice di pubblico importante è attesa tra le due grandi protagoniste del torneo nazionale, separate da un solo ...

Juventus-Fiorentina Calcio femminile : programma - orario e tv. Come vederla in streaming : Domenica 24 marzo si giocherà Juventus-Fiorentina, match valido per la 19^ giornata della Serie A di calcio femminile. Le bianconere si trovano al comando della classifica con un punto di vantaggio sulle viola quando mancano appena quattro turni al termine del campionato, l’importanza di questa partita nella corsa verso lo scudetto è capitale: vincere significherebbe mettere una seria ipoteca sulla conquista del tricolore. Le Campionesse ...

Calcio femminile - record di spettatori per Juve-Fiorentina : record spettatori Calcio femminile – Siamo ancora molto lontani dai numeri fatti registrare in Spagna per l’incontro tra Atletico Madrid e Barcellona, ma si tratta pur sempre di un ottimo risultato. Il Calcio femminile italiano si prepara a battere il record di spettatori per una partita in occasione dell’incontro tra Juventus e Fiorentina. Il match, […] L'articolo Calcio femminile, record di spettatori per Juve-Fiorentina è stato ...

Calcio femminile - domenica Juventus e Fiorentina giocano in uno stadio vero. Ed è una notizia : Sì, le squadre di Calcio giocano negli stadi. E’ una cosa scontata, no? Beh lo è, soprattutto se parliamo di partite di alto livello, di serie A. E soprattutto se parliamo di Calcio maschile. Per le donne, invece, giocare in un vero stadio non è affatto scontato, anzi è una notizia. Di solito infatti – quando va bene – si gioca nei campi di allenamento dei maschi, quando va male ci si rincorre su terreni scalcagnati, pieni di ...

Giorgio Armani divise formali nazionale di Calcio maschile e femminile : A Giorgio Armani piace più il basket o il calcio? Certo, davanti all’acquisizione della blasonata Olimpia Milano nel 2008 la partnership siglata con la nazionale Italia di calcio maschile, Maggiore e Under 21, e quella femminile, potremmo pensare che il basket rimanga il primo dei suoi pensieri sportivi, ma forse non è così. D’altronde, l’accordo quadriennale presentato a Coverciano, durante il raduno della ...

Roma Calcio femminile : vittoria nel derby : Roma – Nella sedicesima giornata del campionato di Serie B la Roma Calcio Femminile vince il derby casalingo contro la Lazio Women. Grande cornice di pubblico al Certosa, con i tifosi di casa che non hanno fatto mancare il proprio supporto alle giallorosse, in una sfida importantissima per la corsa al secondo posto che vale la promozione in Serie A. La partita fin dai primi minuti ha avuto ritmi molto alti, con entrambe le squadre pronte a ...

Calcio femminile - le migliori italiane della diciottesima giornata di Serie A. Serturini un’ira di Dio - Bonansea sempre lei : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il diciottesimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. ANNAMARIA Serturini (ROMA) – E sono 9. L’attaccante giallorossa continua nel suo incedere sicuro in campo e ne realizza due, partecipando alla giostra del gol di ...

Viva la “Liga” - che Dio la benedica! Tutti pazzi per il Calcio femminile - in estate il Mondiale : Una giornata storica per il calcio femminile. La partita scudetto tra Atletico Madrid e Barcellona ha fatto registrare 60.739 spettatori sugli spalti del Wanda Metropolitano, per quello che è il nuovo record assoluto di presenze a livello Mondiale per un incontro di club. Un dato che testimonia, se mai ce ne fosse il bisogno, la crescita di tutto il movimento. Lo stadio che ospita le partita casalinghe della squadra di Simeone e che sarà ...

Calcio femminile : pubblico record per il match Atletico Madrid-Barcellona : ... che sarà sede della prossima finale di Champions League,, durante il match del 17 febbraio 2019, è stata registrata la presenza di ben 60.739 spettatori, un record assoluto per il mondo del Calcio ...

Calcio femminile in 61mila per Atletico Madrid-Barcellona - è primato mondiale di spettatori : SPORT femminile SEMPRE PIU' SEGUITO IN SPAGNA: ANCHE BASKET ABBATTE PRIMATI - In Spagna il seguito dello sport al femminile sta conoscendo una crescita esponenziale, davvero rapida. Nel fine ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : Milan-Florentia 1-0 - un’autorete di Michela Rodella decide il posticipo del 18° turno : Missione compiuta per il Milan di Carolina Morace, impegnato nel posticipo domenicale del 18° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A. Le rossonere si sono imposte contro il Florentia 1-0 per effetto dell’autorete di Michela Rodella al 53′ che di fatto ha deciso il confronto in favore delle meneghine. Con questo successo le ragazze di Morace si confermano al terzo posto in graduatoria con 7 lunghezze di vantaggio sulla ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : Juventus e Fiorentina vincono nel 18° turno - cinquina della Roma contro il Chievo : In attesa del posticipo domenicale tra Milan e Florentia, è andato in archivio il 18° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A. Cinque le partite, dunque, che sono andate in scena e non hanno mutato il quadro della situazione nelle posizioni nobili della classifica. Juventus e Fiorentina, infatti, hanno conquistato i tre punti. La Vecchia Signora si è imposta in trasferta contro il Pink Bari 3-1. Una partita non semplice per le ...

Calcio femminile - andata semifinali Coppa Italia 2019 : Milan-Juventus 1-2 - pari tra Roma e Fiorentina : La Coppa Italia di Calcio femminile è entrata nel vivo con l’andata delle semifinali che si sono disputate quest’oggi e che hanno avuto per protagoniste le prime quattro classificate del campionato. A dare il via alle danze ci hanno pensato la Roma di Elisabetta Bavagnoli e la Fiorentina di Antonio Cincotta che si affrontate al “Tre Fontane” in un match estremamente lottato, terminato sul punteggio di 1-1. Nella prima ...

Calcio femminile - la Samb travolge il Gubbio 9 a 1 : travolgente vittoria in trasferta della Sambenedettese femminile nell'ultima giornata del girone di andata del campionato di serie C Eccellenza. Con una prova superba, le rossoblu di mister Silvestro ...