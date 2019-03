Tennis | nel 2020 sarà obbligatorio lo shot clock nel circuito ATP

oasport

Una rivoluzione cominciata come esperimento nelle ATP Next Gen Finals e che dal prossimo annoin tutti i tornei delmaggiore. Su tutti i campi dei tornei ATP cilo, il cronometro che scandisce i 25 secondi tra un punto e l'altro.Una modifica al gioco che ormai i giocatori stanno sperimentando da tanto tempo e che hanno dovuto affrontare anche nell'ultimo US Open. La regola prevede che ognita ha al massimo venticinque secondi per servire la prima di servizio tra un punto e l'altro.Una notizia che è stata confermata nell'assemblea internazionale che ha deciso anche il calendario per la stagione, quando ciun nuovo torneo sull'erba e con Monza che si è candidata come città ospitante.

