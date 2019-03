Scandalo dei principali college USA Pagando si entrava anche a Yale o Stanford

Isola dei famosi - gli ascolti dopo lo Scandalo Fogli-Corona : tracollo Nome della rosa - ma la Marcuzzi... : Salgono, di poco, gli ascolti dell'Isola dei famosi, anche se l'effetto-corna e lo scandalo Riccardo Fogli-Fabrizio Corona non regala lo sperato colpo di coda. Lunedì 11 marzo la grande delusione viene da Raiuno, dove la seconda puntata del Nome della rosa, come confermano i dati Auditel anticipati

Feltri - Scandalo italiano : "Sallusti in galera - i giudici non pagano un'ostia. Quegli idioti dei politici..." : È ufficiale, l' Italia in materia di libertà di stampa è come la Turchia. I giornalisti non allineati al regime e che scrivono cose sgradite devono andare in galera. Vengono condannati e blindati. Nel 2012 toccò ad Alessandro Sallusti, oggi direttore del Giornale, essere arrestato e confinato ai dom

Isola dei famosi - viene giù lo show. Scandalo Corona-Fogli - parla l'autore : "Tutti sanno" - bomba su Mediaset : La slavina Fabrizio Corona-Riccardo Fogli alla fine pare aver travolto soprattutto lui, Gabriele Parpiglia, uno degli autori di punta dell'Isola dei famosi. Mentre la conduttrice Alessia Marcuzzi è stata solo sfiorata dalla valanga di critiche per la penosa scena delle "corna" rese note in diretta (

Usa - Scandalo a luci rosse si abbatte sul proprietario dei Patriots : Negli Stati Uniti, uno scandalo "a luci rosse" si è abbattuto in questi giorni sul proprietario dei New England Patriots, vincitori del Super Bowl 2019.Robert Kraft, settantasettenne presidente della squadra di football americano, è stato infatti di recente incriminato dalla polizia della Florida per "sfruttamento della prostituzione" e "traffico di esseri umani". Secondo gli inquirenti, il manager, grande "amico di Donald Trump", avrebbe messo ...

Meghan e Harry - lo Scandalo di San Valentino : «Spesi 35mila euro a carico dei sudditi» : Meghan Markle, Harry e il presunto scandalo di San Valentino. Il secondogenito di Carlo e Diana avrebbe speso circa 35mila euro per raggiungere la moglie incinta nel giorno della Festa degli Innamorati. Ma andiamo con ordine. Come riporta il Sun, il 14 febbraio il principe era in missione in Norvegia, al Circolo Polare Artico, per incontrare le truppe britanniche. Harry è stato accolto dai militari in un piccolo igloo realizzato apposta per lui, ...

Isola dei famosi - Yuri si spoglia e palpeggia Sarah Altobello : Scandalo - ora rischia grosso : Ancora tensioni all' Isola dei famosi . Lo spogliarello del naufrago Yuri Rambaldi non è per niente piaciuto all'attivista dei diritti delle donne Jo Squillo . In occasione del compleanno di Stefano ...

Bosnia Erzegovina : lo Scandalo dei diplomi falsi : L'unico a reagire è stato il Comitato per l'educazione, scienza, cultura e sport della Camera dei rappresentanti del parlamento della Federazione BiH, che ha lanciato un'iniziativa per la revisione ...

Scandalo droga all'Isola dei famosi - Eva Henger è stata querelata da Francesco Monte : Lo Scandalo droga all'Isola dei famosi è stato uno degli argomenti più discussi e che ha tenuto maggiormente banco nel corso della passata stagione televisiva. Come ben ricorderete, infatti, Eva Henger denunciò in diretta televisiva che Francesco Monte aveva fatto uso di droga prima dell'inizio del reality show, acquistando sostanze stupefacenti da un venditore locale. Dichiarazioni che hanno scatenato il putiferio, al punto che Monte si ritirò ...

#JuveOut - la protesta social dopo lo Scandalo Supercoppa : i tifosi chiedono di boicottare le partite dei bianconeri [DETTAGLI] : E’ andata in scena la partita valida per la finale di Supercoppa tra Juventus e Milan, successo dei bianconeri grazie alla rete messa a segno da Cristiano Ronaldo ma la partita è stata pesantemente condizionata dagli errori arbitrali in particolar modo per un rigore non fischiato ai rossoneri per un fallo di Emre Can su Conti. Nelle ultime ore è diventato virale su Twitter l’hashtag #JuveOut, lanciato sui social dai tifosi ...

Automotive - non bastava lo Scandalo del diesel. Le multinazionali del settore pizzicate a fare cartello sui prezzi a spese dei consumatori. ... : L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato, per un totale complessivo di circa 678 milioni di euro, i principali gruppi automobilistici operanti in Italia nel settore della ...