«Juventus | Zidane allontana Marcelo | riunione in settimana per il futuro»

Zidane ritorna al Real - la Juventus dovrà pensare ad altri eventuali sostituti di Allegri : Il Real Madrid ha ufficializzato l'esonero di Santiago Solari, scegliendo come successore colui che lasciò la panchina esattamente 10 mesi fa, ovvero Zinedine Zidane. Al tecnico francese, capace di vincere le ultime 3 Champions, è stato offerto un contratto fino al 30 giugno 2022. "Felice di tornare a casa, non potevo dire di no a Florentino" ha dichiarato nella sua prima conferenza da 'figliol prodigo'. Ricostruire una squadra dopo una stagione ...

Juventus : per Zidane ci sarebbe l'offerta dei bianconeri - rifiutato il Real : Molti tifosi juventini potrebbero vedere avverarsi un sogno molto presto. In queste ore Zinedine Zidane avrebbe rifiutato di tornare ad allenare il Real Madrid di Florentino Perez. Il club bianconero, infatti, come mette in evidenza il "Corriere dello Sport", starebbe provando concretamente a far sedere il francese sulla panchina bianconera. A questo scopo avrebbe anche avanzato una offerta formale. l'offerta della Vecchia Signora I contatti tra ...

Juventus - Sergio Gomez (As) : 'Zidane ha un patto d'onore con Agnelli' : In questi giorni sta tenendo banco il futuro di Massimiliano Allegri. Molti media danno per certo l'addio del tecnico livornese dalla Juventus a fine stagione. Anche dopo le dichiarazioni di ieri di Allegri, nelle quali spiegava di avere avuto un incontro con il Presidente Andrea Agnelli e che insieme hanno deciso che del rinnovo del contratto parleranno a fine stagione. Inoltre, Allegri ha sottolineato come il suo rapporto con la società sia ...

Juventus : Zidane piacerebbe ad Agnelli - ma non convincerebbe Nedved e Paratici : In estate la Juventus potrebbe cambiare allenatore. Negli ultimi giorni si parla continuamente del futuro di Massimiliano Allegri. Le voci che si rincorrono sono molte e il candidato principale che potrebbe prendere eventualmente il posto del tecnico livornese sarebbe Zinedine Zidane. Il profilo del francese sarebbe apprezzato soprattutto dal presidente Andrea Agnelli. Zidane però non convincerebbe Fabio Paratici e Pavel Nedved. Entrambi ...