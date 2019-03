Astronavi aliene alimentate da buchi neri forse sono rilevabili da telescopi a raggi gamma

Blastingnews

(Di sabato 9 marzo 2019) Secondo una ricerca americana, per cercare la vita aliena intelligente dovremmo cominciare a cercare nell'universo tecnologie a noi ancora ignote. Questa frase, che sembra pura fantascienza, in realtà ha un senso molto reale per gli esperti. Se infatti si presuppone che civiltà extraterrestri possano utilizzare le energie più potenti dell'universo, come quella dei, tramite congegni a noi ancora inconcepibili, noi potremmo comunque rilevare simili strutture tramite i nostriAlla ricerca diLouis Crane, un matematico della Kansas State University, è autore di uno studio che potrebbe aprire nuovi campi di ricerca, sino ad oggi ritenuti pura fantascienza. Secondo la sua idea i nostri radiopotrebbero essere capaci di trovare veicoli spaziali alieni alimentati daartificiali. La ricerca, intitolata "Alla ricerca di ...

